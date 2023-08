Diego Valoyes se despediría de Talleres de Córdoba y su futuro estaría en México

El jugador colombiano Diego Valoyes, estaría próximo a dejar tierras argentinas y sería nuevo jugador del Juárez de México, según información del 'Diario Olé'.

El atacante colombiano, quien es parte del club Talleres de Córdoba, el pasado sábado, en un amistoso contra Vélez no estuvo presente tanto por decisión del técnico Javier Gandolfi como por la dirigencia del equipo argentino, pues no quieren arriesgarlo, ya que de un momento a otro se terminará de confirmar que ambos delanteros fueron vendidos, dijo el medio argentino.

Cabe destacar que el cafetero, al igual que Roger Martínez, siempre estuvo muy vinculado a Boca Juniors en cada temporada de traspasos. Incluso, hasta hace unos días Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, comentó en una entrevista con CNN Radio: “Valoyes me gusta mucho, no porque sea colombiano pero me gusta mucho. Se siente cómodo y a gusto en el fútbol argentino y lo demuestra cada vez que juega”.

A pesar de eso el fichaje del colombiano por parte del club 'xeneize' tendrá que esperar, pues Diego Valoyes aparentemente ya le habría dado el sí al fútbol mexicano. Asimismo, él no sería el único jugador que iría al Juárez de México, sino también su compañero de equipo y goleador de Talleres de Córdoba, Michael Santos.

La relación entre ambos clubes es más que fluida, puesto que Andrés Fassi, presidente de Talleres, también maneja las cuestiones deportivas del equipo mexicano, según comentó 'Diario Olé'.

Números de Diego Valoyes en el fútbol argentino

El jugador ha disputado 23 partidos en la Liga Profesional y uno en la Copa Argentina. Por liga, marcó cuatro goles, seis asistencias y acumuló tres tarjetas amarillas, para un total de 1604 minutos en cancha.

El jugador colombiano con pasado en el equipo colombiano de La Equidad, ya supo vestir la camisa de la Selección Colombia en las pasadas eliminatorias, debido a su buen rendimiento la Liga Argentina. Sus últimos partidos con la 'tricolor' fueron contra Paraguay, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irak, esto por partidos de preparación.

Finalmente, hace una semana que el jugador se viene entrenando de manera diferenciada, pues presenta alguna molestia menor y por eso trabaja en kinesiología y de manera diferenciada a sus compañeros, dijo el 'Diario Óle'.

De llegar al fútbol mexicano, el próximo partido de Juárez contra el Guadalajara, será el viernes 18 de agosto, a las 10:10 p.m. (hora de Colombia).