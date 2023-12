Diego Valoyes sorprendió con una confesión que tiene a Boca Juniors como protagonista

Diego Valoyes dijo presente en la noche del miércoles anterior en el estadio Jaime Morón León, de la ciudad de Cartagena, para participar en el tradicional juego de las Estrellas del Fútbol Bolivarense.

El actual jugador del Juárez, de México, no pudo disputar dicho encuentro de carácter amistoso porque en la actualidad se recupera de una lesión, pero sí aprovechó la oportunidad para acercarse al escenario deportivo del 'Corralito de Piedra' y presenciar en un lugar privilegiado el duelo que contó con la presencia de Wilmar Barrios, Juan Pablo Pino, Elvis Perlaza, Juan Carlos Pereira, entre otros.

En medio del juego de las Estrellas Bolivarenses, Diego Valoyes tuvo un breve contacto con los medios de comunicación en la capital de Bolívar, revelando una importante confesión que ha dado de qué hablar en las últimas horas.

Diego Valoyes jugador colombiano en partido del equipo nacional. Getty Images

El exjugador de La Equidad fue consultado por la posibilidad que tuvo de ir a Boca Juniors antes de recalar finalmente en el fútbol mexicano con Juárez. Diego Valoyes no ocultó que sí fue pretendido por el 'xeneize' y que si hubiese sido por él, se habría inclinado por vestirse de 'azul y oro'.

Publicidad

"Sí, fue verdad (el tema de Boca Juniors), pero no me dejaron, que fue otra cosa (risas). El presidente es quién decide eso, si estuviera en mis manos me hubiera quedado en Boca, pero no dependía de mí", esas fueron las palabras de Valoyes a la prensa cartagenera y que fueron replicada por el portal 'Primer Tiempo'.

Y es que, recordemos que el futbolista de 27 años sonó fuertemente en su momento para recalar a Boca Juniors, escuadra que quería tenerlo en sus filas; no obstante, desde la dirigencia de Talleres determinaron que era mejor la oferta desde territorio 'azteca' por parte de Juárez.

Diego Valoyes arribó al Juárez en el presente año procedente de Talleres de Córdoba, escuadra en el que se volvió una ficha importante por la banda. No sólo fue sinónimo de gol, asistencias y buenos juegos, también demostró entrega y personalidad en el campo de juego vistiendo los colores de la popular 'T'.

Publicidad

Su buen rendimiento con Talleres llevó a su vez al cartagenero ser tenido en cuenta en la Selección Colombia y participar en partidos preparatorios.

¿Cómo le fue a Diego Valoyes con Juárez?

Disputó un total de 220 minutos, repartidos en cuatro juegos saliendo desde el 'vamos' en tres de éstos, y se reportó con una anotación que se la hizo a Mazatlán; esto por la Liga MX.