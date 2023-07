Diego Valoyes y su traspaso a Boca Juniors: estas son las condiciones que pide Talleres de Córdoba

Aunque Boca Juniors mantiene la esperanza de fichar a Edinson Cavani durante el actual período de traspasos, también se exploran otras opciones para reforzar el equipo dirigido por Jorge Almirón. Entre los nombres que suenan, destaca el del futbolista colombiano Diego Valoyes, quien juega actualmente en Talleres de Córdoba.

Las negociaciones ya han comenzado, pero desde el club cordobés han dejado en claro que tienen expectativas claras en cuanto a las condiciones para dejar partir al jugador.

Días antes, el presidente de la 'T', Andrés Fassi, había revelado que ya se habían iniciado charlas por el extremo y que la primera oferta ya había llegado. "Estamos en las primeras conversaciones con Boca por Valoyes. No hemos hablado de valores, pero sabemos que hay un interés. Siempre hemos tenido un buen 'feeling', han ido jugadores importantes para allá", dijo el dirigente.

Igualmente, el presidente afirmó que está dispuesto a progresar en las negociaciones y considera la posibilidad de incluir jugadores jóvenes en el traspaso. En una primera conversación, expresó su interés en contar con Cristian Medina, quien actualmente es una figura destacada en el equipo azul y oro, y también sugirió otros dos futbolistas, pero es comprensible que Boca Juniors no quiera desprenderse de una de sus promesas más valiosas.

Publicidad

"Boca tiene muchos jóvenes, hay una tabla de cinco o seis jóvenes importantes. Cuando uno va a negociar, incluso el mismo (Cristian) Medina, hasta hace unos meses era negociable. Creo que Boca tiene muchos jugadores importantes, ha hecho un trabajo impresionante en inferiores y Valoyes está consolidado, es de la Selección de Colombia, seguramente nos podemos poner de acuerdo por algunos que vengan que hoy no están consolidados", aseguró Fassi en charla con 'Radio La Red'.

Sin embargo y al parecer, ha habido una contrapropuesta, la cual, el mismo presidente de Talleres decidió contar en una entrevista hecha en 'Radio Continental'. "Incluye jugadores y dinero, es muy difícil que Valoyes pueda ser pagado en el mercado local por lo que vale, entonces la propuesta que les hicimos es un mix, entre jugadores y dinero".

En anteriores ocasiones, el futbolista colombiano estuvo cerca de ser transferido al extranjero, pero la operación nunca se materializó debido al alto precio que pedía Talleres, valor que se mantenía entre 7 y 8 millones de dólares. No obstante, el presidente de la 'T' ha reconocido su disposición para entablar negociaciones con Boca Juniors dentro del ámbito nacional, siempre y cuando se alcance un acuerdo mutuamente beneficioso, aunque esto implique una cifra sustancialmente menor a la anteriormente requerida.

Publicidad

"Hay valores que no los da solo el recurso económico, sino deportivo y de plusvalía. Prefiero en lugar de recibir 9 millones del extranjero, cobrar el 30 por ciento por la mitad a cambio de tres juveniles que me puedan propiciar más beneficios económicos. Talleres es el equipo más joven del fútbol argentino. Hay que buscar un mix entre lo económico y la juventud", reconoció el dirigente.

Así las cosas, el futbolista colombiano pondría fin a su etapa en el club de Barrio Jardín durante este periodo de transferencias. Sin embargo, aún permanece incierto cuál será el destino de su carrera. Por el momento, Fassi ha dejado claro que existen ofertas del extranjero para el jugador, pero al mismo tiempo, desde el Consejo de Fútbol de Boca Juniors, siguen interesados en su fichaje, ya que lo han estado siguiendo de cerca durante un tiempo considerable. "Con Boca hay una excelente relación, hicimos muchas cosas con ellos. Admiro mucho a Román (Riquelme). Boca ya tiene las pretensiones de Talleres y está en ellos, pero también hay ofertas de Rusia y México muy buenas", admitió Andrés Fassi.

En caso de que las negociaciones avancen, es probable que el conjunto 'xeneize' esté dispuesto a ceder a dos jugadores que han sido solicitados por Fassi: Vicente Taborda, por quien Boca ejecutó la cláusula para traerlo devuelta tras un préstamo en Platense, y Agustin Sández. Ambos podrían ser parte de un posible acuerdo si las conversaciones continúan en marcha.

Declaraciones de Diego Valoyes por el interés de Boca Juniors

Diego Valoyes jugador de Talleres de Córdoba Foto: AFP

Publicidad

Después del empate 2-2 entre Talleres y Gimnasia y Esgrima La Plata en Córdoba el lunes pasado, se le preguntó al delantero sobre la posibilidad de unirse a Boca Juniors, sin embargo, no quiso mojarse al respecto. "No sé si fue una despedida, ya veremos qué pasa. Todavía nos queda un partido, así que no me echen todavía. De mi futuro no sé nada, pregúntenle a Andrés Fassi", aseguró el colombiano.