Diogo Jota sobre Luis Díaz: “Cuando llegó a Liverpool fue importante con la energía que aportó”

Luis Díaz ha sido clave desde su llegada al Liverpool, en el 2022, y entre sus ‘socios’ en la cancha ha estado el portugués Diogo Jota, quien también lo ha ayudado hasta en el tema del idioma.

Este domingo, el atacante luso dio una entrevista en la que se refirió en dos oportunidades al futbolista colombiano, con quien tiene una amistad.

“Cuando Luis llegó a Inglaterra, fue muy importante para nosotros con la energía que aportó al equipo en los últimos compases de esa temporada, cuando casi lo ganamos todo”, destacó Diogo Jota sobre Díaz Marulanda, quien fue figura rápidamente en el cuadro de Merseyside cuando llegó a mitad de la campaña 2021/22.

Pero el goleador portugués también contó una jocosa anécdota que tiene con el atacante oriundo de Barrancas, cuando el colombiano militaba en el Porto.

“Alquiló la casa en la que yo vivía cuando jugaba en el Oporto. Me estaba pagando el alquiler, luego terminó jugando conmigo. Llegó en enero y tenía contrato conmigo hasta julio. Como es mi compañero de equipo, le perdoné el contrato”, mencionó Diogo Jota entre risas en una entrevista para 'Four Four Two'.

Cabe recordar que Jota es nacido en Oporto y también vistió la camiseta del club ‘dragón’ entre 2016 y 2017, antes de irse al Wolverhampton

Diogo después de brillar en el equipo de los Wolves fue comprado por el Liverpool para la temporada 2020/21, y ya ha disputado con la casca de los reds 113 partidos, ha marcado 41 goles y ha dado 14 asistencias.

Los títulos que ha conseguido el portugués con el equipo dirigido por Jurgen Klopp son la Copa de la Liga, la FA Cup y la Community Shield, todos en 2022.

¿En qué anda Luis Díaz en sus vacaciones?

Tras su participación con la Selección Colombia en los partidos preparatorios contra Irak y Alemania, en donde marcó gol frente al cuadro alemán, el guajiro ha estado con su familia y amigos en nuestro país. De hecho, se le ha visto activo en redes sociales. Además, el próximo 8 de julio estará presente en el estadio Metropolitano de Barranquilla en la despedida del que fue su compañero en el Junior, el arquero uruguayo Sebastián Viera, quien le puso final a su etapa con el cuadro 'tiburón'.

Por otra parte, en las recientes semanas Luis Díaz fue tema en Inglaterra, ya que cambió de número en la camiseta para la próxima temporada, pasando del dorsal 23 al '7', uno histórico en el club de Merseyside.