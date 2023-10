Diogo Jota y el emotivo mensaje a Luis Díaz por el secuestro de su padre: "Nunca caminarás solo"

¡Nunca caminarás solo! Emotivo y contundente mensaje de Diogo Jota a Luis Díaz, quien el pasado sábado sufrió el secuestro de sus padres en Barrancas. Y es que, a pesar de que la mamá del futbolista guajiro ya fue liberada, el paradero de su papá todavía es una incógnita total.

Las últimas horas para ‘Luchito’ han sido toda una odisea, pues, con el duelo contra el Nottingham Forest casi que encima, al colombiano le tocó sacar fuerzas para afrontar lo que fue el secuestro de sus padres. Frente a este panorama, la decisión que Jurgen Klopp tomó fue desafectarlo de la lista de convocados, debido a su actual situación emocional y demás.

Y justamente, dentro del partido de este domingo, uno de los jugadores que no se olvidó del difícil momento de Luis Díaz fue Diogo Jota, autor del primer gol de la tarde. Sin embargo, al final la atención no se la llevó la anotación en sí, sino el emotivo festejo, en el que el portugués levantó la camisa del guajiro y la posó ante todo el estadio, como una dedicatoria especial por la difícil situación.

No obstante, Jota no se quedó con lo realizado en el campo, pues en redes sociales también dejó unas sentidas palabras para ‘Luchito’: “Hoy por ti. Mucha fuerza”. Además, recordando la icónica frase del Liverpool FC “You’ll never walk alone”, el portugués le hizo saber al colombiano que nunca caminará solo y menos en estos complicados momentos.

Hoy por ti 🙏🙌 Mucha fuerza !

You'll Never Walk Alone ♥️ pic.twitter.com/2eDVqQbJpx — Diogo Jota (@DiogoJota18) October 29, 2023

Al final del compromiso, los ‘reds’ se llevaron el juego por 3-0 contra Nottingham Forest por la décima jornada de la Premier League, con anotaciones de Diogo Jota, Darwin Núñez y Mohamed Salah.

¿En qué va la operación rescate del papá de Luis Díaz?

Tras el rescate de la señora Cilenis Marulanda, mamá de Luis Díaz, la Policía Nacional de Colombia centra toda su energía y atención en Luis Manuel Díaz, quien todavía se encuentra en las manos criminales de los secuestradores.

Es por eso que, según lo han anunciado en las últimas horas, hay una recompensa de 200 millones de pesos colombianos por informaciones que den pistas importantes sobre el paradero del padre de ‘Luchito’, actual futbolista del Liverpool de Inglaterra y la Selección Colombia.

Y es que, aunque fuentes internas afirman que el papá de Luis Díaz podría estar en territorio venezolano, lo único cierto hasta ahora es que no hay nada realmente comprobado, por lo que, hasta no haber indicios reales, no habrán tampoco informaciones certeras.