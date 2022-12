“Dios me agarró esa mano para no pegarle a Pinto”: ‘Bolillo’ Gómez

Aún se escuchan ecos del bochornoso incidente sucedido entre los dos técnicos colombianos, que dirigen a Panamá y a Honduras.

En la prensa centroamericana no paran las repercusiones después del amago de bronca y el cruce de gruesas palabras entre Hernán Darío Gómez y Jorge Luis Pinto, técnicos colombianos al servicio de Panamá y Honduras, respectivamente.

El diario ‘Diez’, especializado en deportes en tierras hondureños, publicó este jueves una nota en la que reproduce algunas declaraciones de ‘Bolillo’ Gómez.

“Es que yo no soy muy calmado. Pero allí no sé quién me agarró esa mano (para no pegarle a Pinto). Yo creo que fue Dios, yo estaba así ya (hace seña de golpeo con su mano), pero paré”, dijo Gómez, quien habló para el canal ‘Telemetro’.

El hecho sucedió el martes pasado tras el duelo entre panameños y hondureños, en el marco de la Copa Centroamericana.

Cabe indicar que Jorge Luis Pinto se disculpó por lo sucedido públicamente.