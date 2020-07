Directivo de Galatasaray, en contra de Falcao García: siguen las críticas para el colombiano

Corren los días y aumentan las críticas en contra de Falcao García, de quien en el Galatasaray esperaban un mucho mayor aporte, luego de haber sido la contratación estrella para la temporada que acabó de terminar.

En las últimas horas y en declaraciones publicadas por 'Marca', el que exteriorizó su malestar fue Nedret Yayla, directivo del club 'león', quien tuvo duras palabras para referirse con relación al 'Tigre'.

"La transferencia de Falcao es un escándalo completo. Estamos pagando 5.5 millones de euros y cuando llegó no podía jugar la Champions League y tampoco se podía usar en la Liga. Tenemos que preguntar quién transfirió a este jugador", indicó Yayla con contundencia.

A Falcao lo afectaron les lesiones en Galatasaray y no pudo estar siempre a disposición del técnico Fatih Terim. Incluso desde el 21 de junio pasado no volvió a jugar oficialmente, luego de una dolencia muscular.

Falcao García anotó 10 goles y una asistencia en 16 partidos por la Liga de Turquía, números que para muchos están lejanos de las expectativas que generó su contratación.