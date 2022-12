Donald Millán y el coronavirus en Lima: “Me las ingenio para entrenar y ni el perrito sale al parque”

El delantero colombiano de Universitario de Deportes, en Perú, pasa un complicado momento por la situación de la pandemia. En la capital del país vecino, las medidas son extremas. Así narró su presente.

Donald Millán, volante vallecaucano de 33 años, habló con GolCaracol.com desde Lima y dio su parte sobre la situación allí, en donde desarrolla su carrera deportiva con Universitario de Lima.

Desde el pasado 12 de marzo se declaró la suspensión del campeonato y tal y como sucede acá, los futbolistas fueron mandados por sus clubes a sus casas hasta nueva orden.

Además que el Gobierno peruano ordenó cierre de fronteras y aislamiento casi que total es el que afrontan en territorio peruano, ya que el número de contagiados por coronavirus ya sobrepasa el centenar de personas

¿Cómo está la situación del coronavirus en Lima?

“La verdad que el tema es bastante complejo acá en Perú. Por lo menos nosotros en Universitario el viernes fue nuestro último entrenamiento y tenemos hasta el 30 para estar en casa, mientras se soluciona la situación”.

¿Qué trabajos se hacen en casa?

“El cuerpo técnico nos había dejado unos trabajos, pero por la situación acá, no se puede salir a los parques, no se puede ir ni siquiera a un gimnasio. Toca estar totalmente encerrados en las casas. De mi parte he tratado de moverme un poco, de entrenar y no quedarme quieto, pero toca todo dentro de la casa”.

¿Cuáles ejercicios que les mandaron en los parques?

“Carrera continua, trabajo con bandas, trabajos con balón, pesas, pero, acá la emergencia ya pasó a otro nivel la emergencia, toca hacer lo que se pueda pero dentro de las casas, no en exteriores”.

¿Si puede ejercitarse en casa?

“Y vivo en un apartamento, es algo grande, ahí me las estoy ingeniando, estoy haciendo unos alargues y movimientos para al menos quemar las calorías que me como al día. No hay que perder la capacidad física”.

¿Cómo se siente en lo emocional por no poder jugar?

“Yo estoy tranquilo, porque mi familia me ha ayudado, estamos tratando de no aburrimos y de no aburrirme. Hacemos juegos con penitencias, tenemos juegos de mesa, videojuegos, entonces por ese lado estoy tranquilo”.

¿Ha salido a la calle?

“Solamente he salido a un supermercado, pero casi siempre me la he pasado en el apartamento. La gente está muy asustada, está haciendo compras en grandes cantidades. Vi en televisión que cada vez el tema es peor y que no se puede salir de las casas. Mi hijo sacó el perrito al parque y el ejercito lo hizo ingresar otra vez al apartamento. Acá el tema está más complicado, solamente puede salir una persona por familia a los supermercados y bancos; la ciudad está sola”.

¿Cómo se ha sentido un grande de Perú?

“El tema con Universitario va muy bien. Estoy feliz. Estamos pasando un momento muy lindo, estoy disfrutando por lo que estoy pasando y el objetivo de este año es repetir el titulo; lastimosamente se tuvo que parar, porque veníamos muy bien, ya cuando vuelvan los entrenamientos esperamos todos ponernos a punto”.

Y es que para Millán Rodríguez, Perú es como su segunda casa. En el país 'inca' ha demostrado su poderío goleador, desde 2014 ha logrado marcar más de 70 goles.

