Dorlan Pabón, ¿con coronavirus?: "Por una foto salen a especular con cosas que no son"

Los Rayados del Monterrey informaron este domingo que el colombiano Dorlan Pabón y el guardameta Hugo González violaron el aislamiento por la COVID-19 y no jugarán el lunes ante el León en el torneo Apertura mexicano.

"Se platicó con Hugo González y Dorlan Pabón para aclarar la situación y se decidió que no viajaran a León para el partido; los dos integrantes permanecerán en aislamiento y serán sometidos a pruebas de COVID-19", explicó el equipo.

Este domingo, una conductora de televisión compartió en redes sociales fotos de la fiesta por los 30 años de vida de González, en la que también estuvo, además de Pabón, el defensa Diego Reyes, quien pertenece a los Tigres UANL.

"Ni empiecen... fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar. ¡Buen domingo y bendiciones!", fue la versión que Reyes compartió en redes sociales.

Las instantáneas mostraron que a la celebración acudió un grupo musical para amenizar el festejo, a pesar que México pasa una de los peores momentos de la pandemia al acumular 434.193 casos de COVID-19 y 47.472 defunciones.

Muchas veces culpamos a la Liga MX de no tener un control.



¿Pero, qué hacer en casos como estos donde los mismos futbolistas son los que rompen la cuarentena?



Con banda e invitados así se festejó Hugo González.



Se aprecia a Dorlan Pabón y Diego Reyes.@DinastiaTigre pic.twitter.com/4CHo4tyPxr — José Ontiveros (@joseontiveros88) August 2, 2020

Mientras tanto, en sus redes sociales, 'Memín' Pabón escribió un mensaje en el que indicó que "pase el día de ayer a saludar a mi vecino, que vive a escasos dos pasos de mi casa, quien se encontraba en familia compartiendo su día, pasé a darle un saludo de cumpleaños, alguien que estaba en el lugar me pidió una foto, me despedí de los que se encontraban en el lugar y me marché a mi casa. Por una foto ya salen a especular cosas que no son. Gracias a Dios".

Pese a la aclaración y versión del futbolista colombiano, se ha armado gran escándalo en el fútbol mexicano y se le ha dado especial trascendencia al tema más allá de las canchas.

Dorlan Pabón se manifiesta ante la situación de la que se le acusa. pic.twitter.com/nCb24V53uW — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) August 2, 2020

Tanto González como Pabón formaron parte del once inicial del argentino Antonio Mohamed en la victoria de la primera jornada del Apertura ante el Toluca por un marcador de 3-1.

Ante el León, los reportes indicaban que saldrían como titulares. En el comunicado de Rayados no se mencionó si serán sancionados de forma interna y la Liga Mx aún no ha emitido una postura.

El fútbol mexicano ha sufrido en su reanudación, debido a que algunos juegos tuvieron que cambiar su fecha original por esperar resultados de pruebas de COVID-19.

Pabón, González y Reyes no son los primeros futbolistas que se han saltado las recomendaciones sanitarias.