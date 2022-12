Dorlan Pabón no la pasa bien en Monterrey: abucheos y críticas de los hinchas

Al 'Memín' Pabón no lo asustan las rechiflas de los seguidores de Rayados y por eso afirmó que se quiere ir del club siendo campeón y dejando historia.

"Entiendo a la gente que esté muy molesta por lo que ha pasado en la final, saben que siempre doy todo por esta institución, están en todo su derecho a exigir porque la verdad uno vive de ellos. No tengo por qué decirles que están mal, pero igual también como lo abuchean a uno, también en las buenas y en las malas uno quiere el apoyo".

Lea acá: Luis Fernando Muriel es candidato para salir del Sevilla, según prensa española

Esas son palabras de Dorlan Pabón, quien fue uno de los jugadores más criticados de Monterrey después de haber perdido el título de la Copa MX frente a Cruz Azul, la semana pasada.

Pero más allá del rechazo de un sector de la afición, para el exjugador de Nacional las metas son grandes.

Lea acá: Edwin Cardona hace "oídos sordos" a los rumores de su salida de Boca y quiere estar frente a River

“No estoy diciendo que me voy ni nada, solo quiero que el día que me vaya de esta institución me vaya con títulos y que cuando crezcan mis hijos, les diga que jugué en Monterrey tantos años y que gané tanto", agregó Pabón al sitio oficial del club.

Dorlan Pabón lleva cinco años con Monterrey y ha marcado 70 goles en el tradicional equipo mexicano.