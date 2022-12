¿Dorlan Pabón se peleó con Diego Alonso, técnico de Monterrey de México?

En la prensa mexicana se maneja dicha versión y el hecho habría sucedido después de la derrota 5-1 de Rayados frente al Toluca. El colombiano no ha hablado al respecto.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico de Monterrey terminaron calientes después de la goleada que les propinó Toluca, el domingo anterior, en compromiso del torneo mexicano.

"Trascendió que Dorlan Pabón encaró al técnico Diego Alonso tras la caída 5-1", indicó el sitio web 'Mediotiempo' y además agregó declaraciones del presidente Dulio Davino.

"Me hubiera preocupado si después de un partido así, no hubiera pasado nada, pero yo no estuve dentro del vestidor", indicó el dirigente a los medios.

Cabe destacar que 'Memín' Pabón se ha convertido en figura de Rayados y ahora se encuentra en el centro de la polémica.

Pabón Ríos, de 31 años, fue titular con los ‘rayados’ y jugó los 90 minutos en la dura caída frente a los ‘diablos rojos’, el pasado domingo, en la Liga MX.

