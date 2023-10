DT de Lens sobre Deiver Machado: "Hay posibilidad que descanse", previo al juego contra Le Havre

La Selección Colombia igualó 0-0 con Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de la ciudad de Quito, y en todo el compromiso por la banda izquierda estuvo el lateral Deiver Machado.

El futbolista del Lens, de Francia, tuvo una presentación discreta en el juego de la cuarta jornada por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Lo cierto es que tras el encuentro contra los ecuatorianos, Deiver tomó rumbo a territorio galo para estar a disposición de su entrenador Franck Haise, de cara a lo que será una nueva fecha en la Ligue 1.

Pero este miércoles en rueda de prensa previo al partido frente al Le Havre del día viernes 20 de octubre, que dará inicio a las 2 de la tarde, hora de nuestro país, el timonel de los populares 'sangs et or' habló de Deiver Machado. Haise es consciente del desgaste físico que tendrá el exjugador de Millonarios, no sólo por el haber competido frente a Ecuador, sino también lo que requiere el tema de los grandes desplazamientos. Lo más probable es que descanse para el partido de la noven jornada de la Ligue 1.

Deiver Machado, jugador del Lens. Foto: AFP

"Está Deiver Machado, que jugó 95 minutos anoche, de madrugada, menos de 48 horas antes del partido de Le Havre. Definitivamente no he tomado medidas, pero sí voy a tomar una garantía por la salud de los jugadores entre el hecho de haber jugado, el transporte, la diferencia horaria. Hay muchas posibilidades de que descanse este fin de semana, especialmente porque continuamos el martes", aseveró en su charla con los medios de comunicación el DT del Lens.

Publicidad

Así las cosas, el lateral izquierdo colombiano no estaría en el partido de este viernes y así poder recuperarse de gran manera en lo físico para estar disponible para el próximo reto del Lens en la Champions League, que será frente al PSV Eindhoven, de Países Bajos por la tercera fecha de la fase de grupos.

Lens es líder de la zona con 4 puntos, mientras que el PSV suma una unidad. Por lo que el partido contra los neerlandeses será importante en pro de mantenerse en el primer lugar en un grupo que completan el Arsenal, de Inglaterra y el Sevilla, de España.

Por otra parte, Deiver Machado es uno de los fijos en el esquema táctico del DT Haise y en lo que va de esta temporada, la 2023/2024 en la Ligue 1, ha jugado 488 minutos, repartidos en ocho juegos en los que en cinco ha salido como titular con el Lens, además ha marcado tres goles.