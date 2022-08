DT del Rangers habló de Alfredo Morelos: "Para jugar tienes que tener cierto nivel mental"

Alfredo Morelos no la pasa nada bien en el fútbol de Escocia con el Rangers . Su error infantil, el del salir expulsado en el partido del fin de semana contra el Hibernian por la jornada número cuatro del fútbol de aquella nación europea, le ha costado críticas al cordobés y no solo eso, sino que hasta no fue convocado por su entrenador Giovanni van Bronckhorst para el juego de la fase previa de la Champions League.

Previo al duelo de la Liga de Campeones de Europa frente al PSV Eindhoven de este miércoles, el timonel neerlandés se refirió a la situación de Morelo Aviléz en rueda de prensa. Allí explicó cuáles fueron los motivos por los que no fue llamado para enfrentar la vuelta. Recordemos que la serie marcha 2-2.

"Tenemos muchos juegos importantes en este momento, me corresponde a mí, como gerente, traer a los jugadores que creo que están listos para jugar", señaló de entrada Van Bronckhorst.

Y no paró y alegó más precisiones sobre la 'bajada del pulgar' al delantero de la Selección Colombia.

"Como persona fue una decisión difícil, pero como entrenador más fácil, estamos aquí para representar a nuestro club y llegar a la Liga de Campeones. Para jugar en el Rangers tienes que tener cierto nivel mental, físico y por el momento no creo que lo tenga, concluyó el exlateral izquierdo.

En dicho partido contra Hibernian, Alfredo Morelos que empezó el partido en el banco de suplentes y que luego tuvo entrada en el minuto 62, solo duró 15 minutos en el terreno de juego luego de propinarle un codazo en el rostro a un rival, al croata Marijan Cabraja. El juez el partido no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

En días anteriores el exdefensor escocés Graeme Souness expresó en charla con 'TalkSport' que "creo que es un hecho que no puedes confiar en él. No puedes confiar en él, en los grandes juegos".