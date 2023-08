DT del Watford 'calmó las aguas' y reveló la verdad sobre el futuro de Yaser Asprilla

El mercado de fichajes ha estado bastante movido para los talentos de nuestro país. Entre ellos, uno de los nombres que ha ganado notoriedad es el de Yaser Asprilla, el prometedor volante de tan solo 19 años. Su destacada actuación en el Mundial Sub-20 ha despertado el interés de varios equipos en el continente europeo, lo que ha generado una serie de rumores y especulaciones sobre su posible destino.

En este período se ha mencionado que equipos como la Real Sociedad, Porto, Newcastle y Brighton han estado interesados en el exEnvigado, viendo en él un talento emergente que podría aportar frescura y calidad a sus plantillas. Asimismo, de acuerdo a la prensa internacional, son las 'gaviotas' los que se ubican más cerca de asegurar su fichaje, aunque incluso se ha llegado a mencionar la posibilidad de un interés del Real Madrid.

A pesar de todas las versiones, el Watford, club actual de Yaser Asprilla, ha salido al frente para desmentir dicha información y calmar las aguas, para los aficionados de las 'avispas'.

Tanto Scott Duxbury, director deportivo del Watford, como el entrenador Valérien Ismaël han sido contundentes en afirmar que el joven jugador colombiano se mantendrá en el equipo durante la presente temporada.

Valérien Ismaël, en una rueda de prensa previa a uno de los partidos de la segunda división inglesa, hizo hincapié en la falsedad de las versiones que rodean al habilidoso mediocampista de 19 años.

Yaser Asprilla, en acción con el Watford en partido de pretemporada. Tomada del Twitter de @WatfordFC

“No puedo opinar sobre lo de Yaser porque no es cierto, él entrena todos los días, está concentrado, está feliz de estar aquí. Entonces no sabemos de dónde vienen”, mencionó de entrada el timonel del Watford.

Y agregó, con respecto a las oportunidades que podrá tener el exEnvigado en esta temporada, "necesitamos ser pacientes, son solo dos juegos, mañana (sábado) es otro. Queremos darle la oportunidad y lo veremos, pero debemos elegir el momento adecuado para que muestre su calidad. Tendrá la oportunidad y esperamos que pueda mostrar su calidad como lo hizo en la pretemporada”.

Lo cierto es que hasta el momento las 'avispas' que son las actuales líderes de la Championship, tras golear 4-0 en la primera fecha al Queens Park Rangers. Por su parte, en la EFL Cup no les fue también y luego de igualar a un gol con el Stevenage, cayeron en la tanda de penaltis y fueron eliminados. Cabe resaltar que en ninguno de estos dos encuentros Yaser Asprilla sumó minutos, pero sí estuvo en el banco de suplentes.