Dudas sin resolver por supuesto caso de coronavirus en Porto, club de Luis Díaz y Mateus Uribe

Este viernes, la Directora General de Salud en Portugal fue interrogada por la prensa sobre la posibilidad de que algún integrante del equipo 'dragón' se haya contagiado.

El diario 'A Bola', de Portugal, tiene en la apertura de su sitio web una nota en la que se habla de la posibilidad de que en el plantel profesional de Porto, donde juegan los colombianos Luis Díaz y Mateus Uribe, exista un positivo por coronavirus.

Publicidad

Sin embargo, al respecto se le preguntó a Graça Freitas, Directora General de Salud en territorio portugués, quien a diario ofrece una rueda de prensa en su país.

Jackson Martínez y un mensaje desde Portugal, en medio del Covid-19: "Haciendo nuestra parte"

"No puedo comentar sobre esto porque no se nos dice a qué institución, compañía o club pertenecen las personas que dan positivo, a menos que sea un caso de contagio masivo. Si hay un caso positivo en el Club de Porto, no lo sé. Las pruebas habrán sido solicitadas por los médicos de Porto y los resultados le fueron entregados. Por lo tanto, si son los médicos quienes solicitan las pruebas, ellos son los que reciben los resultados y se comunican con las personas evaluadas, así es como funciona el circuito ”, dijo Freitas a los periodistas.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.