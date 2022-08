Dura crítica para Alfredo Morelos: "No puedes confiar en él en los grandes juegos de Rangers"

Alfredo Morelos salió expulsado el fin de semana en el partido que su equipo el Rangers disputó contra el Hibernian, por la cuarta jornada de la Liga de Escocia. En dicho duelo, el delantero cordobés comenzó en el banco de suplentes, pero en la parte complementaria, exactamente al minuto 62, recibió su oportunidad por parte del entrenador Giovanni van Bronckhorst. No obstante, duró pocos minutos en el campo.

A los 75 de juego, el artillero colombiano disputó un balón con el número '3' del cuadro rival, el croata Marijan Cabraja. Alfredo forcejeó con el brazo y luego de varios golpes en el rostro del futbolista del Hibernian, finalmente le propinó un codazo. El juez del compromiso, William Collum, no dudó en expulsar al de Cereté, que dejó a su equipo con 9 hombres.

En las últimas horas tras esa conducta en el campo, salieron a relucir unas palabras de crítica para Morelos Avilez. Fue Graeme Souness, exjugador escocés, quien dialogó con 'TalkSport' sobre el comportamiento del delantero del Rangers.

"¿Qué tiene en la cabeza?" fue la pregunta que se hizo Souness, quien añadió lo siguiente: "si haces eso, serás expulsado. Llega un punto en el que necesitas reducir tus pérdidas con un jugador así, en mi opinión".

Pero sus comentarios no pararon ahí, ya que le mandó un mensaje al Rangers de que "debería venderlo”.

"Creo que es un hecho que no puedes confiar en él. No puedes confiar en él, en los grandes juegos. Él mete goles, pero si a Rangers les ofrecen dinero por él, lo aceptaría. No ha aprendido la lección, así que creo que Rangers deberían buscar sacar provecho, ya que no ganarás los partidos importantes con 10 hombres. La realidad es que, si te expulsan ocho veces, eso sugiere no estás aprendiendo”, puntualizó.

Alfredo Morelos es una de las figuras del Rangers, uno de los clubes más laureados de Escocia.