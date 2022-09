Duras críticas contra Yerry Mina: "si el jugador es propenso a lesionarse, hay que deshacerse de él"

El defensor central, Yerry Mina, no está pasando por su mejor momento en Everton , debido a las lesiones que lo han aquejado durante las últimas temporadas y el disgusto que su estado constante de inactividad genera desde afuera. Y así lo manifestó en una entrevista el reconocido exjugador inglés, Gabriel Agbonlahor.

Desde su llegada a Everton F.C. en 2018, el central cafetero se fue consolidando en la línea defensiva del equipo inglés, pero las lesiones y problemas físicos lo fueron diluyendo poco a poco.

Dentro de las cinco temporadas disputadas con los ‘Toffees’, el colombiano registra el mayor número de encuentros en 2019/20, con 32 juegos, que, para su posición, se puede traducir en una buena campaña a nivel personal. De esa forma, no tuvo la regularidad esperada y desde ahí, hasta el presente año, no ha tenido continuidad por diferentes situaciones.

La temporada pasada disputó 13 partidos, de 38 que conforman la Premier League, lo que terminó sellando una de las peores campañas a lo largo de su carrera. En el actual curso en el fútbol inglés, Mina solo ha jugado 70 minutos, debido a las lesiones vienen acompañando al de Guachené, pero se espera que pronto se recupere, para retomar el nivel mostrado en 2019/20.

En una entrevista, concedida a Football Insider, el exjugador inglés de 35 años, Gabriel Agbonlahor, cuestionó duramente la actualidad del cafetero en Everton: "No creo que Yerry Mina se merezca un nuevo contrato, si los jugadores son propensos a lesionarse, hay que deshacerse de ellos. No es un lugar amigable para estar como entrenador, tienes que hacer lo mejor para el club. Los defensas centrales necesitan estar en forma en todo momento".

Además de eso, aseguró que en ningún equipo es conveniente tener a Mina; si de él dependiera, no le renovaría el contrato: "Todos los clubes quieren firmar jugadores que no estén lesionados todo el tiempo. Yerry Mina siempre está lesionado, no le sirve al club cuando está lesionado. Cuando miras su historial de lesiones, no tendría sentido ofrecerle un nuevo contrato".

Yerry Mina, tras sufrir una nueva lesión con Everton Getty Images

¿Qué viene para Yerry Mina?

Actualmente, Yerry Mina se está recuperando de una lesión en el tobillo, sufrida el primer fin de semana de la temporada, pero se espera que a mitad de octubre, pueda volver a sumar minutos con el equipo que dirige Frank Lampard.

El futuro del central colombiano es incierto, pues, según el ‘Daily Mail’, había informado que antes del inicio de la presente temporada, se encontraba en la lista de posibles salidas, hecho que prácticamente confirma su permanencia en Inglaterra, al menos hasta finales de este 2022, algo que será difícil su estadía en Everton, si no vuelve a retomar ritmo y nivel de juego.