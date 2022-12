Duras críticas a James Rodríguez y Carlo Ancelotti por el descenso en el nivel de Everton

Después de la derrota 0-1 con Sheffield United, las críticas y los comentarios negativos aparecieron de inmediato en los medios ingleses. Dentro de los principales apuntados están el técnico Carlo Ancelotti y su fichaje estrella James Rodríguez .

Así se evidenció en una serie de palabras que dejó escapar el comentarista de televisión Richard Keys, de 'BeIN Sports', quien le dio palo de lo lindo a Rodríguez Rubio, quien estuvo ausente en tres partidos recientes y reapareció sin trascender el domingo pasado.

"Él [sic] no puede correr. Si pudiera, no lo haría. Juega bien, pero no defenderá. Ponlo en el medio y los jugadores que corren son los que están alrededor y fuera de él", dijo Keys inicialmente.

El mismo personaje siguió cuestionando. Así agregó que: "no podía creerlo cuando escuché decir que Ancelotti había 'querido darle descanso por el resto de la temporada' para que estuviera en condiciones de jugar con Colombia en la Copa América. ¿Pagan ellos su salario?".

De esa forma, a James y a su entrenador lo señalan en medio de los malos resultados de las últimas fechas de la Premie League de Inglaterra.