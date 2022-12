Duras palabras de Yerry Mina sobre Ernesto Valverde, tras su paso por Barcelona

En entrevista con el diario británico ‘The Telegraph’, el defensor central colombiano tuvo un aparte especial para hablar del andar con el cuadro catalán y referirse sobre el entrenador que pocas veces le dio oportunidad de jugar.

Yerry Mina estaría cerca de volver a jugar por Premier League. Antes del partido de este fin de semana por la fecha 12 de la Liga de Inglaterra habló con un reconocido medio inglés sobre sus primeros días en Everton y su paso por el Barcelona.

Publicidad

“Hice mi mejor esfuerzo en Barcelona, ​​entrené muy duro. Entrené con el grupo la mayor parte del tiempo, pero luego descubrí que no estaba en el grupo de viaje”, inició en la entrevista el colombiano, al referirse a la que fue la constante en el tradicional cuadro español.

Vea acá: Wilmar Barrios y Rafael Santos Borré, las revelaciones inesperadas de Boca y River

Su trasegar por el cuadro catalán no fue el mejor, y así lo dijo el oriundo de Guachené, Cauca: "Pasé ese tiempo entrenando solo para estar en forma y listo para cuando el entrenador me llamara. Pero no fue así”.

Ya refiriéndose a su actualidad con el equipo inglés añadió: "Todos los muchachos han sido geniales, sin embargo, debo decir que Jordan Pickford ha sido particularmente bueno. Me ha aceptado muy bien, me ha dado una gran acogida. Me ha ayudado desde que llegué aquí. Es un buen chico ".

Publicidad

Lo que incidió para la transferencia del colombiano al Everton fue, evidentemente, su buena actuación en el Mundial Rusia 2018 con Colombia, a lo que él sentenció: "Cuando llegó el verano, la Copa del Mundo fue como una recompensa. Fue mi oportunidad de mostrar lo que puedo hacer. Más que nada, fue la oportunidad de hacer lo que me encanta hacer: ¡jugar al fútbol! Ahora se trata de lo que puedo hacer. Lograr con este gran club ".

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados