Duván Vergara no se cambia por nadie: "Estoy contento y disfrutando al máximo en Monterrey"

Duván Vergara llegó a México para seguir con su buen nivel y con Monterrey ya anotó dos veces y, este sábado, espera volver a inflar las redes cuando enfrente a Pachuca.

Justamente, el atacante colombiano habló en la previa de la cuarta jornada del fútbol local en territorio norteamericano.

"Estoy contento y disfrutando al máximo, cuando entro a la cancha ni se diga. Entro a dar lo mejor de mí. Estoy contento porque el equipo está sumando y es lo que queremos, estar en los primeros lugares, que es donde se merece estar el club. Los goles son amores como decimos allá y la gente me anima mucho, tenía tiempo que no jugaba con público", expresó en charla con el departamento de prensa de su club.

Sobre su llegada a Rayados, reveló: "Me he sentido como en casa desde el primer día cuando Dorlan me presentó. Llegué a un buen grupo".

Y finalizó: "Mi mensaje a la hinchada es que esa confianza ha sido vital, crean en el equipo que siempre se va a dar lo mejor en el campo".

Monterrey y Pachuca se enfrentarán este sábado, a partir de las 9:05 de la noche -hora de nuestro país-, en el Estadio BBVA.