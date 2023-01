Duván Vergara y un mensaje esperanzador, tras su grave lesión: "Lo importante es que estoy sumando"

Después de una fuerte lesión de ligamentos cruzados en una de sus rodillas, el delantero colombiano Duván Vergara, expresó su felicidad, tras regresar a las canchas con el Monterrey de México , afirmando estar enfocado en lo que viene, además de ir retomando el ritmo y nivel, luego del gran parón en su carrera profesional.

En febrero del 2022, a casi un año de cumplirse aquel encuentro donde Vergara tuvo que salir por una grave lesión, al cafetero le pronosticaron un promedio de seis meses para retomar labores y competencia, sin embargo, para el pasado octubre el jugador sufrió una recaída, por lo que su regreso se postergó unos meses más, siendo el primer juego oficial de la temporada regular en 2023, el escenario perfecto para dejar las molestias en el pasado y volver.

Publicidad

“No fue fácil, fueron días muy duros que me tocaron pasar, pero pudieron más las ganas y el deseo de volver. Agradecido con Dios que me permitió nuevamente después de tanto tiempo jugar y estar en el estadio con la gente en el estadio y sentir el cariño de ellos. Cuando entré en el estadio y salió en la pantalla mi nombre, porque de verdad estaba pendiente a cada pequeña cosa, después de tanto quería sentir cada cosa; me lo imaginé así. Ahora aquí para adelante, ni un paso atrás; agradecido con la hinchada”, fueron las emotivas palabras que compartió a través de sus redes sociales Duván, a causa de su regreso, donde ingresó a los 70 minutos por Funes Mori, en la derrota de local por 1-0 contra Guadalajara.

Sumadas a esas palabras, Vergara otorgó unas declaraciones a ‘POSTADeportes’, culminado el encuentro, donde detalló su evolución y el papel que ha ido tomando dentro del grupo: “Lo importante es que estoy sumando y esperemos estar a tope para aportarle al equipo".

“En el primer encuentro siento que el equipo hizo un excelente partido, no metimos lo goles, y al final gana es que le mas mete”, expresó el colombiano, tras la derrota en casa, donde fueron ampliamente superiores que el rival, pero no pudieron solidificar los 24 remates realizados, al contrario.

“Tenemos que ganar, tenemos que sumar, porque los resultados hablan por sí solos, lo importante es que el equipo tiene las ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Los partidos de preparación son serios, pero tenemos que enfocarnos en la liga ya, recuperar esos puntos que perdimos en casa y sumar”, concluyó Duván Vergara.

Publicidad

Cabe resaltar que el pasado martes, Monterrey disputó un amistoso contra River Plate de Argentina, donde cayeron por 1-0 contra los dirigidos por Martín Demichelis. Sin embargo, el exAmérica de Cali completó 62 minutos en cancha, que sirven para retomar el nivel y confianza al delantero.

En aquel compromiso frente a la 'banda cruzada', Duván Vergara se vio muy participativo, desequilibrante y mostrando su calidad y técnica. Además, se animó a hacer un lujo, que no le gustó a un jugador rival.

Nada de lujos: Duván Vergara metió un no-look y ya recibió un pequeño golpe en el amistoso...



📺 Mirá el partido por #StarPlusLA pic.twitter.com/pDjRlxVuzQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2023

Publicidad

Su próxima salida por la Liga MX, será este sábado 14 de enero, contra Cruz Azul en condición de visitante, por la segunda jornada de la competencia.