Duván Zapata, a seguir con su racha goleadora en Italia: Atalanta recibe a la Roma

El atacante colombiano, espera seguir anotando goles con su equipo y así superar a Cristiano Ronaldo, en la tabla de goleadores del Calcio. El partido será el Domingo a las 9:00 de la mañana.

Es la primera vez que Ancelotti estará como rival del Milán en ese estadio, donde triunfó con los colores rojo y negro como jugador (dos Ligas de Campeones) y entrenador (dos Champions también).

Publicidad

Lea también: La constelación de la Liga Águila en 2019: estas son las estrellas que tendrá el fútbol colombiano

Tras marcharse en 2009, Ancelotti ya ha vuelto a San Siro, pero solo para enfrentarse al Inter, como el 26 de diciembre pasado, cuando peleas entre hooligans causaron la muerte de un aficionado del Inter.

Las medidas de seguridad se han visto reforzadas para el partido del sábado, al que los aficionados del Nápoles han sido autorizados a asistir pese a todo.

El partido marca también el regreso a la Serie A de Kalidou Koulibaly tras dos partidos de suspensión por su expulsión, precisamente contra el Inter, en un partido en el que fue objeto de insultos racistas.

Publicidad

"De alguna manera, me gusta haberme convertido en símbolo de la lucha contra el racismo. Pero, por otro lado, no. No es bueno tener que afrontar una situación así de nuevo. El fútbol es un deporte popular, y nos corresponde a nosotros dar un paso más contra las discriminaciones y el racismo", declaró el franco-senegalés el jueves en una entrevista al sitio oficial de su club.

Vea también: La Selección Colombia y su nómina para la Copa América 2019: los 50 jugadores opcionados

Publicidad

En el partido del sábado habrá mucho en juego, sobre todo para el Milán, que ocupa actualmente la cuarta plaza clasificatoria de la Liga de Campeones, pero sabe que otros equipos pueden superarle en caso de paso en falso, como la Roma (quinta a un punto) o el Atalanta (séptimo a tres puntos), que se enfrentan entre ellos el domingo en Bérgamo.

El partido podría marcar también el debut en el Milán del delantero centro polaco Krzysztof Piatek, fichado del Génova, mientras que Gonzalo Higuaín se ha marchado al Chelsea.

Nápoles (segundo), por su parte, tiene un margen de siete puntos de ventaja respecto al Inter (tercero), que visita al Torino (11º), pero sueña todavía con acercarse al líder Juventus de Turín, que le saca nueve unidades y que se desplaza al campo del Lazio (6º).

"Hemos logrado en ocasiones derrotarlos en las últimas temporadas. Si nos entregamos al 110% y tenemos un poco de suerte, se puede lograr", afirmó Ciro Immobile, delantero centro del Lazio.

Publicidad

El programa de la jornada :

- Sábado 26 de enero

(9:00am) Sassuolo - Cagliari

Publicidad

(12:00pm) Sampdoria - Udinese

(2:30pm) AC Milan - Nápoles

- Domingo 27 de enero

(6:30am) Chievo - Fiorentina

Publicidad

(9:00am) Atalanta - AS Roma

(9:00am) Bolonia - Frosinone

Publicidad

(9:00am) Parma - SPAL

(12:00pm) Torino - Inter

(2:30pm) Lazio - Juventus

- Lunes 28 de enero

Publicidad

(2:30pm) Empoli - Génova

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados