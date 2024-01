Duván Zapata, de los más temidos en la Serie A: El 'Toro', reconocido por su talento en cancha

Aunque aún Duván Zapata no termina de consolidarse en el Torino, su actual equipo, el colombiano sigue siendo uno de los artilleros más temidos en la Serie A. Así lo comentó uno de los defensores del Inter de Milán, quien no dudó en colocar al 'Toro' como uno de sus principales 'dolores de cabeza' cuando de marcar a un rival se trata.

Francesco Acerbi, actual jugador del Inter de Milán, habló en larga charla en 'Box to Box' del canal de YouTube 'Che Fatica La Vita Da Bomber' sobre los artilleros que más le ha costado enfrentar en el rentado local. "¿El delantero más difícil de marcar en esta Serie A ? Duván Zapata, también Olivier Giroud que es un animal. Si no tienes cuidado en la Serie A, todo es difícil. Nunca miro a un atacante para estudiarlo, miro dónde está el balón y si tiene buena velocidad o no. También puede ser rápido, pero si no patea también puedes dejarlo ir", comentó el italiano.

Duván Zapata en duelo con Torino, frente al Atalanta. Foto: Twitter de @TorinoFC_1906.

Así las cosas, en el ambiente del Torino se está alerta de lo que será el 2024 de Duván Zapata, pues esperan que su racha goleadora aumente y conduzca al equipo al mejor de los puertos. Pues en los primeros días del año, el técnico del conjunto 'granata' dio sus percepciones del colombiano . "Zapata puede hacerlo mejor, Sanabria puede hacerlo mejor, Vlasic puede hacerlo mejor", dijo en su momento el estratega

¿Qué otras declaraciones del defensor del Inter de Milán?