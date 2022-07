Duván Zapata es el gran objetivo del Newcastle, avisan desde Inglaterra

Duván Zapata es uno de los nombres de futbolistas colombianos que más ha sonado en este mercado de fichajes para reforzar a otros equipos. El talento del delantero vallecaucano de las filas del Atalanta, de Italia, no pasa desapercibido y este viernes llegan nuevas noticias que lo vinculan en esta oportunidad a un club de la Premier League.

Desde Inglaterra se habla de un interés del Newcastle, equipo que ha estado detrás del nacido en Padilla, Valle del Cauca, desde hace algún tiempo. Y es que el medio 'The Northern Hecho' sostiene de entrada que Duván es el "nuevo objetivo", así titula el artículo que registra en su página web.

Las 'urracas' están en la búsqueda de un atacante con urgencia y el nombre del futbolista del Atalanta está en la carpeta luego de dejar de lado el interés por Moussa Diaby, delantero del Bayer Leverkusen, de Alemania, y Alexander Isak, quien milita en la Real Sociedad, de España.

"Zapata se considera una opción de ataque viable, y los funcionarios de Newcastle esperan sondear la posición de Atalanta sobre el sudamericano en los próximos días", escribe 'The Northern Hecho'.

Y continúa en que el pasado mes de enero también intentó la incorporación del colombiano, no obstante, por un percance no pudieron hacerse con los servicios del goleador.

"Newcastle consideró la contratación de Zapata en enero, pero se le cotizó una tarifa de préstamo de 8 millones de libras esterlinas con el potencial de una transferencia permanente de 35 millones de libras esterlinas este verano. En ese momento, los 'magpies' sintieron que era demasiado para el delantero, que cumplió 31 años en enero, y optaron por fichar a Chris Wood", relata.

De otra parte, el medio inglés hace eco de una información de los periódicos en Italia de que Duván Zapata fue ofrecido al Inter de Milán como parte de un acuerdo de intercambio por Andrea Pinamonti, pero las conversaciones entre los dos equipos no llegaron a buen puerto. A raíz de esto último, 'The Northern Hecho' sugiere que Zapata no "estaría en los planes del Atalanta" y que "existe la posibilidad de que Newcastle pueda cerrar un trato por alrededor de 20 millones de libras esterlinas este verano".

Newcastle se enfrentará en el partido de preparación frente al Atalanta el viernes 29 de julio.