“Duván Zapata es infravalorado, hubo negociaciones con equipos pero nunca se materializaron”

Duván Zapata está pasando por los mejores momentos de su carrera, con goles, asistencias y buenas actuaciones ha liderado al Atalanta , de Italia.

Duván Zapata, un grande: nominado a jugador y gol de la semana en la Champions League

A pesar de eso, y tal y como lo afirma su representante, al delantero vallecaucano no se le valora lo suficiente, a pesar de sus buenos números.

“Ha tenido un gran comienzo, pero no me parece una sorpresa. En las dos temporadas anteriores ha marcado alrededor de 50 goles en 80 partidos. Es otra cosa que me sorprende”, afirmó Fernando Villarreal a ‘CalcioMercato’.

Además, el representante de Duván Zapata fue claro y contundente al señalar que el delantero colombiano “está muy infravalorado, considerando todo lo que hace en el campo.

De hecho, aseguró que varios equipos han estado interesados en el ‘Toro’: “Ha habido varios en la Serie A , en la Premier League , en la Liga… Las negociaciones, sin embargo, nunca se materializaron”.

Por último, Fernando Villarreal criticó que varios equipos importantes en Europa han pagado muchos millones de euros por jugadores que no tienen las mismas estadísticas de Duván Zapata.

“Todavía no se le considera uno de los mejores delanteros de Europa. He visto equipos gastar mucho dinero en jugadores con un rendimiento que no es mejor que el de Duvan, que siempre trabaja para el equipo. Desde que jugó en el Atalanta, donde está muy contento, además de goles también ha conseguido 21 asistencias. Sabe sacrificarse por sus compañeros y crearles un espacio”, finalizó.

