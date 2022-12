Duván Zapata está listo pero deberá esperar hasta el duelo con Juventus, aseguran en Italia

Luis Fernando Muriel seguirá ocupando el lugar que dejó por lesión su compatriota. Atalanta jugará este domingo en condición de visitante frente a la Sampdoria, en la Serie A.

Cada vez falta menos para el regreso a las canchas de Duván Zapata, tras la lesión de primer grado en el aductor derecho que sufrió en el juego de preparación de Colombia frente a Chile, el pasado 12 de octubre.

Según ‘Gazzetta dello Sport’, Zapata está prácticamente listo para vestirse de cortos nuevamente con Atalanta, pero el entrenador Gian Piero Gasperini no lo quiere arriesgar este fin de semana frente a Sampdoria.

“Desde el lunes, la recuperación del colombiano puede considerarse completa: sin embargo, con vistas al domingo, Gasperini parece decidido a no llevarlo a la banca para no arriesgar nada. Hasta el pasado jueves por la noche, esta era la intención del entrenador, que disolverá las pocas (casi cero) dudas que quedan entre viernes y sábado. Si las cosas no cambian, Duván tendría alrededor de diez días para prepararse para el 23 de noviembre (la Juventus llegó a Bérgamo)”, aseguró el medio italiano.

Así, el dueño de ese puesto será su compatriota Luis Fernando Muriel, quien ha venido pagando con goles la responsabilidad que le dieron de ser la punta de lanza del conjunto de Bérgamo.

“Para él (Muriel) cada minuto en el campo es una posibilidad adicional de poner gasolina en las piernas. Sin embargo, antes de llegar a Miami con Colombia, el atalantino número 9 será un cartucho disponible para Gasperini el domingo”, agregó ‘Gazzetta’.

Muriel se unirá en los próximos días a la disciplina de la Selección Colombia, en Miami, para los partidos de la fecha FIFA de noviembre frente a Ecuador y Perú.

Atalanta visitará este domingo a la Sampdoria, a partir de las 9:00 a.m., en la Serie A de Italia.