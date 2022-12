Duván Zapata está que se juega: “Espero que esta pesadilla termine, trabajo para volver más fuerte”

El delantero colombiano habló de su proceso de recuperación y aseguró que mientras sus compañeros estaban disputando la Serie A y la Champions, él la pasó mal por momentos.

Duván Zapata cuenta los días para volver a sentir esa adrenalina de estar dentro de un estadio de fútbol luchando por los tres puntos. Trabaja a toda máquina, para él no hubo vacaciones en este fin de año ya que acelera de manera individual y de forma diferencia su proceso de recuperación.

"Todavía me falta un poco para mi regreso. Estoy mucho mejor y estoy entrenando solo. Estoy tratando de aprovechar estos días para volver al equipo y no perderme más partidos. Echo mucho de menos jugar. Espero que el año que viene sea mejor que el final de este", afirmó a los medios oficiales de Atalanta.

El delantero colombiano tuvo quizás el mejor año de su carrera, por eso le dolió esa lesión que lo sacó de los terrenos de juego en este último tramo del 2019 y reconoció que pasó momentos duros mientras sus compañeros disputaban la Serie A y la Champions.

"Los extrañé mucho. Estaba ansioso mientras veía los partidos, ya que no estaba allí y no podía hacer nada. Fue difícil para mí ver algunos juegos. Me sentí mal a veces. No puedo esperar para volver y empezar a jugar de nuevo. Creo que este deseo desaparecerá cuando esté en el campo y esta pesadilla haya terminado. Estoy trabajando para volver más fuerte que antes", sostuvo.

De hecho, sobre la histórica clasificación a los octavos de final de la Champions, Zapata habló sobre la felicidad que le produjo ese momento, mientras se encontraban adelantando su recuperación en territorio español.

"Estaba en un restaurante en Sevilla y llevé el iPad para ver el partido. Lo vitoreé y todos me miraron preguntándome qué pasaba. (Risas) No entendieron nada, esa era mi forma de celebrar. Lo muchachos hicieron algo extraordinario. Creo que podemos tener nuestra oportunidad contra Valencia. Ahora nos centraremos este mes en la liga y luego pensaremos en la Champions", finalizó.