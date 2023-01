Duván Zapata podría cambiar de aires: estaría en la órbita del Everton, de Inglaterra

Duván Zapata , quien el anterior fin de semana se reportó con una asistencia en la goleada por 8-2 del Atalanta sobre el Salernitana, en juego válido por la fecha número 18 de la Serie A, sería seguido de cerca por el Everton, de Inglaterra, escuadra que buscaría reforzarse en la ofensiva. Medios británicos aseguran que el propio entrenador de los 'toffes', Frank Lampard, lo quiere en sus filas.

Y es que según reveló en las últimas horas el medio 'The Sunday People', Everton, que no vive un gran presente en la Premier League y luego de su derrota 1-2 frente a Southampton en condición de local, el timonel Lampard estaría analizando variantes para el ataque y una de las opciones es el artillero colombiano Duván Zapata. Se habla de un préstamo con opción de compra.

"Los 'toffes' están dispuestos a abrir parcialmente la puerta a la llegada del delantero centro colombiano. La dirección del club inglés quisiera basar la negociación en una solución de cesión con opción de compra con un precio fijado en 15 millones de libras, equivalentes a unos 17 millones de euros", dice en uno de los apartes de la nota del medio anteriormente citado y que a la vez en replicado por 'Il Posticipo', de Italia.

Pese a ello, 'The Sunday People' no reveló lo que piensan en el conjunto de Bérgamo de esta transferencia, eso sí, estarían dispuestos a escuchar ofertas por 'El Toro', que según ha revelado la prensa en Italia en el último tiempo, ya no es "intocable" en el equipo que dirige Gian Piero Gasperini.

"Queda por entender qué piensa la 'dea', pero todo apunta a que hay tiempos y formas de llegar a un acuerdo al final del mercado. Además, porque en los últimos meses el colombiano ya no es considerado un intocable, ni representa una certeza para Gasperini. Por tanto, Atalanta estaría dispuesta a estudiar ofertas, siempre que no sean inferiores a 20 millones de euros", complementó el tabloide.

Por otro lado, el 'Il Posticipo' explica que hay varios factores por los que Duván Zapata no ha rendido como se ha esperado en la más reciente campaña del Atalanta: primero, porque ha sido afectado por lesiones y molestias físicas, y eso ha impedido que su cuota goleadora no se la mejor. Y segundo, por el gran presente y 'explosión' de Rasmus Winther Hojlund y Ademola Lookman, quienes con su juventud y talento han convencido a Gasperine y eso ha conllevado que Duván Zapata esté relegado en el club italiano.