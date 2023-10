Duván Zapata fue titular en la derrota 2-0 del Torino contra la Juventus, por el derbi de la ciudad

Con dos goles que llegaron en jugadas a balón barado, dos testarazos de Gatti y de Milik en el segundo tiempo, la Juventus se llevó el 'Derby della Mole' ante el Torino (2-0), se reencontró con la victoria tras el empate ante el Atalanta en la pasada jornada y se colocó tercero en la tabla. Duván Zapata fue titular para los 'toros'.

Son más de ocho años seguidos que la 'Juve' se impone al Torino, cuya última victoria de este mítico derbi data del 26 de abril de 2015. Y la anterior a esa fue en 1995, hace casi 30 años. Una efectividad que la 'Vecchia Signora' alargó este sábado en un partido en el que se bastó de las jugadas a balón parado para llevarse los tres puntos.

Porque, aunque fue en líneas generales mejor, no fue una superioridad aplastante la de esta 'Juve' que está centrada solo en el campeonato doméstico al no competir en Europa. Sin Chiesa ni Vlahovic en la convocatoria por molestias musculares -y con el galo Paul Pogba inhabilitado por haber dado positivo en testosterona-, Allegri dio entrada a Kean en el once titular como delantero único y el ariete italiano adelantó a los blanquinegros nada más comenzar el partido, pero el VAR anuló el tanto por posición antirreglamentaria.

Tuvo que esperar la 'Juve' a la segunda mitad, nada más salir de vestuarios, para abrir el marcador y materializar su sutil dominio con un testarazo del central Gatti, que encontró un balón suelto en el área tras un saque de esquina para redimirse de su autogol ante el Sassuolo hace tres jornadas que protagonizó una de las imágenes más dantescas de la temporada.

Publicidad

El tanto no tranquilizó a Allegri en un partido en el que escasearon las ocasiones pero que no estaba cerrado, pues con Duván Zapata en la delantera del 'Toro' el peligro estaba asegurado. Pero fue valiente el técnico italiano e hizo un cambio ofensivo metiendo un segundo delantero como Milik junto a Kean que funcionó a las mil maravillas. Y es que el polaco encontró el tanto final en otra nueva jugada a balón parado, otro saque de esquina en el que, esta vez, fue Milik el que se elevó por encima del resto y se adelantó a la salida de Milinkovic-Savic para poner tierra de por medio.

De hecho, a punto estuvo de sentenciar definitivamente el choque con un disparo a bocajarro que salvó el meta Milinkovic-Savic para evitar la goleada en el Juventus Stadium.

La 'Juve', centrada en la Serie A obligada, no falló a su cita habitual contra el rival de la ciudad y apagó al Torino por enésima vez en su historia, se colocó tercera en la tabla y volvió a dejar sensaciones positivas en solidez defensiva y opciones ofensivas que la pasada campaña no existieron. La 'Vecchia Signora' dormirá en puestos 'Champions' durante el parón de selecciones. El 'Toro' se queda en media tabla con 9 puntos.

Publicidad

Ficha técnica:

2 - Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (Cambiaso, m.76); Miretti (Milik, m.46); Kean (Yildiz, m.86).

0 - Torino: Vanja Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Ricardo Rodriguez (Vojvoda, m.84); Bellanova, Ricci, Ilić (Pellegri, m.85), Lazaro (Gineitis, m.84); Seck (Sanabria, m.71), Vlašić; Zapata.

Goles: 1-0, m.46: Gatti; 2-0, m.62: Milik

Publicidad

Árbitro: D. Massa. Amonestó con tarjeta amarilla a Gatti (m.71) por parte del Juventus; y a Bellanova (m.21) por parte del Juventus.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de la Serie A italiana, disputado en el Juventus Stadium de Turín (norte).