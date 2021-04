Duván Zapata habló claro y concreto sobre su discusión con Zlatan Ibrahimovic

Hace algunas semanas Duván Zapata tuvo una discusión con el experimentado Zlatan Ibrahimovic y los medios del mundo no lo pasaron por alto.

Sin embargo, el ‘Toro’ no le da mucha importancia a este tema y en una entrevista con ‘Gazzetta dello Sport’ se refirió brevemente al tema.

“Son cosas que pasan en el campo y los días siguientes circuló un audio que me atribuían, donde hablaban de penaltis a favor del AC Milán. No fui yo, pero la afición de ellos me llenó de insultos. Pensar que ni siquiera le respondí a Ibrahimovic. Íbamos ganando 3-0, entonces ¿para qué iba pelear?”, afirmó de entrada.

Eso sí, Zapata dijo que en la cancha “tengo que hacerme respetar, de lo contrario los defensores me masacran, en la vida soy un buen gigante”.

Ya en otros temas, el delantero vallecaucano se refirió a su compañero y compatriota Luis Fernando Muriel, a quien considera a “uno de los mejores '9' del mundo”.