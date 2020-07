Duván Zapata lamentó no lograr el triunfo, pero dejó claro que el equipo está cerca del objetivo

A través de su cuenta de Instagram, Duván Zapata lamentó no lograr los tres puntos en condición de visitante, pero se mostró optimista por su gol y porque el punto les sirvió para irse afianzando en puestos de Champions League.

“Cuando no se puede ganar es importante al menos no perder… Peccato non essere riusciti a vincere oggi...ma questo punto è importante per raggiungere il nostro traguardo. Forza Dea! (Lástima que no pudimos ganar hoy ... pero este punto es importante para alcanzar nuestro objetivo. Vamos Diosa)”, escribió el vallecaucano.

Vea el gol de Duván Zapata hoy Hellas Verona vs Atalanta en la Serie A

Una foto del festejo y otra en la que celebraba con sus compañeros de club fueron las publicaciones del ‘Toro’, quien es toda una sensación en el fútbol del país transalpino.

Con la anotación de este sábado, Zapata Banguera llegó a 17 anotaciones, igualando a Luis Fernando Muriel, como máximos artilleros del cuadro de Bérgamo.

Duván Zapata, una máquina de hacer goles: marcó en el 1-1 de Atalanta con Hellas Verona

La igualdad a un tanto sirvió para que el elenco de los ‘cafeteros’ llegara a 71 unidades, seis menos que Juventus; equipo que comanda la Serie A de Italia.