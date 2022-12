Duván Zapata: “Me extraña la comparación con ‘El Tino’ Asprilla, somos jugadores diferentes”

El delantero colombiano, figura con el Atalanta de Bérgamo, habló y se refirió a la comparación que le hacen en territorio italiano con el tulueño, que dejó huella en Parma.

Duván Zapata llevaba un buen rendimiento goleador en lo que iba de la Serie A, antes del parón por la pandemia del coronavirus, con un total de 12 tantos. Esto sin tener en cuenta que duró varios meses lesionado y alejado de las canchas en el remate de 2019.

Por ser colombiano, incluso no faltan los que en territorio italiano lo comparan con Faustino Asprilla, quien jugó en el Parma dejando un buen recuerdo, plagado de goles y grandes actuaciones.

En declaraciones para ‘ESPN’ de este tema, Banguera Zapata se refirió al tema y respondió con contundencia.

“A mí siempre me extrañó que me compararan con ‘El Tino’, porque yo creo que somos jugadores de características diferentes- A él lo recuerdan con mucho aprecio. A mí me llena de orgullo haberlo sobrepasado en goles, sé que llevo más años acá que él, pero es bastante mérito”, dijo el delantero.

Justamente, en la charla con el medio internacional, ‘El Toro’, como es conocido, también contó cómo avanza su cuarentena en familia: “en este punto, mi señora ya no me aguanta más. Si salgo negativo, dice que me lleven a concentrar”.

Y se mostró contento cuando fue consultado por el momento y la amistad que hay en la plantilla del Atalanta.

“Con ‘Papu’ (Alejandro Gómez) tenemos un lindo ambiente en el equipo, él me ha ayudado a salir adelante acá en Atalanta. El año pasado éramos un poco apagados como grupo, pero este año con Luis Muriel en el vestuario ya es todo alegría y ambiente; la llegada de ‘Lucho’ nos ha caído muy bien, él se encarga de la música y de joder. Los suramericanos tratamos de estar juntos siempre”, finalizó el ariete vallecaucano.