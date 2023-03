Duván Zapata: “Mi futuro es Atalanta, aunque me vinculen con otros clubes”

Duván Zapata no ha tenido su mejor temporada en territorio italiano. Aun así, el 'Toro' que ha sabido destacarse como un gran delantero en el calcio, es por esto que cada vez que se abre el mercado de transferencias el nombre del atacante colombiano entra en el radar de diferentes equipos.

Si bien siempre ha estado en el radar de otros clubes, el Atalanta no estaba dispuesto a venderlo, no obstante, esto cambió en el último mercado de transferencias donde se conoció que los de Bérgamo estarían abiertos a recibir ofertas por el exAmérica de Cali.

Así las cosas, en el reciente mercado Duván Zapata fue acercado a diferentes equipos de Inglaterra, Italia, e incluso España, donde se decía según distintas versiones que el 'Toro' estaría buscando su salida del equipo, buscando un cambio de aires para su carrera.

De este modo, el delantero de 31 años atendió a la 'Gazzetta dello Sport', para hablar sobre los rumores que se refieren a su salida de la 'diosa', “mi futuro es aquí, aunque me vinculen con otros clubes desde que llegué aquí y no sabía nada al respecto. Estoy feliz aquí y puedo sentirme aún mejor si tengo más continuidad y si terminamos bien esta temporada. El Atalanta me ha echado tanto de menos como yo he echado de menos al Atalanta, por eso quiero disfrutar cada momento hasta el final de la temporada”.

Publicidad

Asimismo, habló de sus necesidades para volver a retomar el nivel que le permitieron convertirse en uno de los delanteros más temibles de la Serie A, “necesito continuidad y en cambio las lesiones me la han quitado. Creo que incluso ahora me siento fuerte, pero cada vez que vuelvo necesito tiempo para sentirme bien. Ahora solo hay un delantero centro que se parece mucho más a mis características. No lo conocía y no esperaba que fuera tan rápido en espacios cortos: lo vemos sobre todo en los entrenamientos”, complementó.

Y concluyó en su charla con el medio italiano, “si ganas y luego pierdes, puedes perder la confianza, pero eso nunca debería suceder. Hay que seguir jugando como sabemos, y si lo hacemos, tenemos más posibilidades de volver a ganar. Espero que terminemos entre los siete primeros, estamos trabajando duro para volver a Europa. Todo depende de nosotros”, concluyó el delantero colombiano.

Por lo pronto cabe resaltar que Duván Zapata volvió a la titular del equipo el fin de semana pasado, donde el Atalanta cayó 2-0 en su visita al Nápoles que es lider de la Serie A.