Duván Zapata no es ajeno al interés del Inter: “Siempre me gustaron sus colores”

El delantero colombiano sonó en los últimos días como posible reemplazo en el club ‘nerazzurri’, en caso de que se marche Mauro Icardi. Aunque aseguró, que su sueño es jugar en la Premier League.

Duván Zapata es el hombre del momento en Italia. Completó 10 goles en los últimos siete encuentros del Atalanta. Declarado como “héroe” por la FIFA, en el mes de diciembre, no es de extrañar que desde ya empiece a sonar para recalar en un equipo de primer nivel.

Justamente es el Inter de Milán, quien ha puesto sus ojos en el delantero colombiano, según información desde Italia de las últimas horas.

Los ‘nerazzurri’, estarían contemplando la idea de fichar a Zapata en caso de que Mauri Icardi se marche del club milanés.

Interés al que no fue ajeno el ‘Toro’, en una entrevista concedida al diario ‘Corriere della Sera’. "Siempre apoyaba a un equipo de cada liga. Me gustaron los colores del Inter, pero especialmente me encantó el Arsenal de Henry. En Colombia nos volvemos locos por la Premier, algún día jugaré allá".

En el dialogo con el medio italiano, Zapata también tuvo espacio para hablar de su gran momento, pese a que al principio en Atalanta no le salieron las cosas como lo esperaba.

“No es que no estuviera allí para marcar, faltaba el detalle. Era solo cuestión de tiempo. Y ahora todo ha cambiado", sostuvo.

“Al principio no fue fácil. Llegue a un grupo con un juego consolidado. Tuve que trabajar mucho, pero estaba tranquilo porque sabía que no era así. No me sorprende lo que está pasando ", prosiguió.

El colombino habló además de sus referentes en la Serie A, donde llegó en 2013 para ponerse la camiseta del Nápoles, proveniente de Estudiantes de La Plata.

"Uno fue Gonzalo Higuain en Nápoles, eran un espectáculo ver sus movimientos. Y Fabio Quagliarella, en la Sampdoria. Entrenar con esas personas fue un privilegio ", afirmó.

Al final, habló sobre el momento más difícil por el que atravesó en su carrera y en su vida; el cual se dio en 2010 tras el fallecimiento de su mamá.

"Fue muy duro, pero reaccioné como a ella le hubiera gustado: jugando fútbol. Hoy todos los goles están dedicados a ella. Después de todo, no solo era mi madre, sino también, quien me descubrió", concluyó.

