Duván Zapata: "No es cierto que me haya recuperado y aún no haya regresado por miedo a patear"

El delantero colombiano se mostró contrariado por algunos rumores que se manejaron en los últimos días sobre su situación y que fueron publicados en medios italianos.

"Desafortunadamente acusé una pequeña recaída: espero volver lo antes posible para ayudar a mis compañeros". Así empezó Duván Zapata, figura del Atalanta, un mensaje en su cuenta de Instagram , en el que aclaró el momento que vive y la evolución de su lesión, que lo mantiene alejado de la competencia desde el 12 de octubre, en un duelo preparatorio entre Colombia y Chile.

"En estos días he leído muchas cosas inexactas sobre mi lesión y me gustaría aclarar que no es cierto que me haya recuperado y aún no haya regresado por miedo a patear", agregó el colombiano.

junto con el fisioterapeuta y amigo Carlos Moreno Pedrosa, según informó este viernes 'Gazzetta dello Sport'. "Esta pequeña recaída ha alargado el tiempo de recuperación, pero estoy trabajando para regresar lo antes posible: no puedo esperar para volver a ayudar a mis amigos. ¡Vamos Atalanta!", finalizó el goleador.

El 'Toro' Zapata se encuentra en Sevilla (España), realizando trabajos de recuperación