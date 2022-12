Duván Zapata o Luis Muriel: en Italia dicen que Atalanta solo se quedaría con uno de los colombianos

En lo que va de la temporada 2022-2023, Atalanta no ha mostrado su mejor fútbol y, de hecho, no pasa por su mejor momento. En la sexta casilla y con 27 puntos, el conjunto Bergamo se encuentra a 14 unidades del Nápoles, líder de la liga italiana (41). Adicional a eso, Duván Zapata y Luis Muriel , colombianos que militan en el equipo, han tenido un año que dista mucho de lo que han mostrado antes. Por eso, desde Italia aseguran que solo uno de ellos continuaría en las filas del club.

Según el portal 'Calciomercato', 'la Dea' solo tendría dentro de su baraja quedarse con uno de los cafeteros: “Imposible para los Percassi prescindir de los dos colombianos mayores de 30 años en enero, pero seguro que uno de los dos está destinado a marcharse”, manifestó el mencionado medio.

Y es que ambos delanteros no han tenido la mejor de sus temporadas por un detalle difícil de omitir: las lesiones. Tanto Zapata como Muriel han tenido pocos minutos y curiosamente acumulan las mismas cifras en lo que va del calcio italiano: 9 partidos y un gol. En minutos de juego la paridad, no cambia, mientras el ex América registra 512, el ex Deportivo Cali suma 522.

Cabe resaltar que el portal no se quedó corto y reveló cual de los atacantes sería el elegido para poner en el mercado de fichajes. Luis Fernando Muriel, quien tiene mejores estándares para ser transferido, saldría de 'La Dea' hacia el balompié turco. El Fenerbahce estaría dispuesto a pagar 15 millones de euros para quedarse con los servicio del 'cafetero'.

Por su parte, Duván Zapata se mantendría dentro de la plantilla, puesto que ha sido el que mas tiempo ha estado fuera de las canchas, y por ende, no habría clubes interesados en él.

El técnico Gian Piero Gasperini también ha enviando un mensaje con la nómina titular que ha plantado del terreno de juego en los últimos juegos preparatorios de la escuadra italiana. Ademola Lookman y Rasmus Hojlund, son los hombres que han ocupado el lugar de Zapata y Muriel, y parecen que nos están dispuestos de dar su brazo a torcer en pro ser inicialistas.