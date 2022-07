Duván Zapata: “Quiero tener una temporada sin lesiones, aún no me siento en perfectas condiciones”

Duván Zapata anhela estar sano, no tener problemas físicos en el nuevo año futbolístico que comenzará con Atalanta y de esa manera aportar sus goles, asistencias y buen juego.

La temporada anterior el ‘Toro’ estuvo alejado por muchas semanas debido a una lesión, por lo que el delantero colombiano espera estar en óptimas condiciones y tener protagonismo y regularidad.

“La preparación ha estado muy bien, intensa pero está bien que sea así. Estamos entrenando con la mentalidad correcta para hacer una gran temporada. La pretemporada ha sido intensa para mí, porque queremos hacer una buena preparación para ser protagonistas. Tenemos que meterle ganas porque sabemos que tenemos que trabajar. Más adelante veremos los frutos de este esfuerzo que estamos haciendo”, afirmó de entrada Duván Zapata.

Por otro lado, el ‘Toro’ mencionó que espera ponerse a punto en lo físico, ya que actualmente no lo está, todo para brillar con el Atalanta en los torneos italianos.

“Quiero tener una temporada sin lesiones. Todavía no me siento en perfectas condiciones, pero estoy trabajando fuerte. Necesito un poco más de tiempo, pero ya me empiezo a sentir bien”, dijo.

Para terminar, Duván Zapata recordó que en lo que queda de este año será rápida la competencia, todo por la pausa que habrá en las competencias a nivel de clubes, por el Mundial de Qatar 2022, y más por lo que la Selección Colombia no estará.

“Será una temporada distinta porque por primera vez el torneo inicia y para antes de lo normal. Tendremos un mes sin hacer nada por el Mundial de Qatar 2022, igualmente será una campaña para trabajar. Recuerdo mi primer año en el Atalanta, en el que solo jugamos la Serie A y la Copa de Italia e hicimos historia. Esperamos que este año sea así”, finalizó.

¿En qué equipos ha jugado Duván Zapata?

El delantero colombiano comenzó en el América de Cali, luego pasó a Estudiantes de La Plata (Argentina), Napoli, Sampdoria, Udinese y recientemente en Atalanta.