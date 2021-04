Duván Zapata se destapó y eligió al equipo de sus amores en el fútbol de Inglaterra

En el mismo día en el que cumple 30 años, el atacante colombiano Duván Zapata , figura del Atalanta , habló en extenso con 'Gazzetta dello Sport' y tocó temas relacionados con la influencia de Gasperini en su rendimiento, del liderato del Inter, de la polémica que tuvo con Zlatan Ibrahimovic y también de sus preferencias en caso de que se diera la posibilidad de salir del equipo de Bérgamo.

Y quizá lo más relevante de la charla se dio en el momento en el que le indagaron por su futuro.

"¿Premier League? En el fútbol, ​​nunca digas nunca. Cuando era niño en Colombia, la liga inglesa era la que más veía, animaba al Arsenal y me levantaba temprano el fin de semana para ver los partidos por televisión ”, dijo el potente atacante.

Hernán Darío 'El Bolillo' Gómez dio positivo por coronavirus, informó el Medellín

Acá otras declaraciones del también jugador de la Selección Colombia:

* Luis Fernando Muriel

Publicidad

"Es un gran jugador. Los conceptos del equipo siguen siendo los mismos, aunque cuando se juega con Luis y conmigo tenemos más verticalidad en Atalanta".

*Lío con Ibrahimovic

"Ibra me dijo que tenía más goles que yo. En los días siguientes circuló un audio que me atribuían. No fui yo, pero la afición rossoneri me llenó de insultos. Pensar que ni siquiera le respondí a Ibrahimovic : estaba ganando 3-0, ¿para qué pelear?”.

Juan Carlos Osorio le dio agradable sorpresa a jóvenes figuras del fútbol antioqueño

*Inter, el líder

“¿Inter el equipo más fuerte? Honestamente no, para mí. Ganaron, pero nos sufrieron, como todas las veces. Entonces los resultados no siempre reflejan los méritos. Creo que el Inter está primero porque ha tenido más tiempo para trabajar los detalles".

Publicidad

*El DT Gasperini

"El entrenador fue fundamental sobre todo en mis primeros meses en Bérgamo. No anoté, me costó entender la mecánica del equipo, no conocía a mis compañeros. Confió en mí”.