Duván Zapata sigue a la espera de la Roma: el Atalanta no afloja en las negociaciones

La posible llegada de Duván Zapata a la AS Roma ha estado en el centro de atención en el mercado de fichajes. Este viernes, ad portas del inicio de la temporada en la Serie A, apareció un nuevo capítulo en esta novela que tiene al 'Toro' como protagonista. Y es que las negociaciones entre el equipo de la capital italiana y el Atalanta, el club que posee los derechos deportivos del delantero colombiano, han encontrado obstáculos que dificultan un acuerdo.

Inicialmente, la llegada de Duván Zapata a la Roma parecía estar cerca y se consideraba como una opción asequible para el equipo romano en busca de reforzar su línea de ataque. Sin embargo, las diferencias en los valores económicos involucrados en la transferencia han creado un estancamiento en las conversaciones.

Se informa la prensa italiana, la Roma veía a Duván Zapata como una opción de bajo costo para fortalecer su plantilla, pero el Atalanta estaría buscando al menos 10 millones de euros por el traspaso del jugador. Estas cifras parecen ser el principal punto de conflicto en las negociaciones, ya que el equipo romano estaría buscando un precio más bajo.

“Duván Zapata, el plan B low cost que le permitiría gastar un poco más en la banda izquierda, otro casillero a cubrir. Atalanta quiere 5 millones más 5 en bonos, considerado un poco excesivo en torno a Trigoria”, informó 'Caliciomercato'.

No obstante, la situación del 'Toro' no estaría del todo descartado, pues según indica el portal citado, la otra alternativa que tienen en mente, como 'plan A', Marcos Leonardo, estaría rondando el doble de lo que pide el Atalanta por el atacante colombiano. No obstante, la diferencia podría estar en la proyección que tendría el atacante brasileño, quien apenas tiene 20 años, contra los 32 del oriundo de Padilla, Cuauca.

Duván Zapata, jugador del Atalanta Foto: AFP

Lo cierto es que hasta el momento no hay nada definido y una vez más el Atalanta se impondría en los planes del delantero colombiano, quien en otras ocasiones tampoco ha podido tener nuevos horizontes en su carrera debido al precio que piden por el 'Toro'.

La situación en torno a la transferencia de Duván Zapata a la Roma aún no se ha resuelto y las partes involucradas deberán encontrar un punto medio en términos de valor económico para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, la incertidumbre sigue rodeando el futuro del delantero colombiano en el mercado de fichajes.

Por lo pronto, el Atalanta se prepara para lo que será su debut en la Serie A frente al Sassuolo, el próximo domingo a las 11:30 a.m., misma fecha y horario en el que la Roma también tendrá su primer compromiso de liga, recibiendo al Salernitana.