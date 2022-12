Duván Zapata sigue imparable: anotó su octavo gol en cinco partidos consecutivos

El delantero llegó a su novena anotación en la temporada y alargó su récord del colombiano con más goles en la liga italiana.

Este miércoles, Duvan Zapata se reportó con doblete en empate 2-2 del Atalanta frente a Juventus, en condición de local, por la decimoctava jornada de la Serie A italiana.

El vallecaucano, de 27 años, anotó el empate parcial al minuto 24 con un remate cruzado, tras una asistencia del ‘Papu’ Gómez y puso en ventaja a su equipo al 56’ con un cabezazo, tras un tiro de esquina

Con este gol, Zapata llegó a cinco partidos en los que ha marcado de manera consecutiva ocho goles (1 vs Nápoles, 3 vs Udinese, 1 vs Lazio, 1 vs Genoa y 2 vs Juventus).

Del mismo modo, el artillero, quien ostenta el récord de ser el colombiano con más goles en la liga italiana, alargó a 49 anotaciones su marca.

Esta es la cuarta vez que el delantero le anota a la Juventus. El caleño ya le había anotado el 5 de marzo de 2017, con la camiseta de Udinese, y el 19 de noviembre del mismo año, pero con la Sampdoria.

Duvan Zapata fue titular todo el encuentro frente a la ‘vecchia signora’, realizó 4 remates, tuvo un 93,3% de acierto en los pases y recibió una tarjeta amarilla.

