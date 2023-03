Duván Zapata sigue seduciendo a equipos de la Premier League: Everton no pierde el interés

Esta no ha sido una temporada fácil para Duván Zapata quien en medio de distintas lesiones no ha podido obtener la regularidad necesaria para brillar en el fútbol de Italia, así como lo venía haciendo en las últimas campañas. El 'Toro' que era uno de los máximos artilleros de su equipo y de la Serie A, ha estado alejado de sus números, no obstante, en las diferentes ligas del mundo no dudan de su calidad en el frente de ataque y hay algunos equipos que sueñan con poder contar con sus servicios para la próxima temporada.

Si bien, aún restan meses para que se abra nuevamente el mercado de transferencias desde ya empiezan a sonar algunos nombres en los equipos que esperan poder reforzar sus planteles de cara a la próxima temporada. Este es el caso del Everton, que no la pasa bien en la Premier League, peligrando con caer en puestos de descenso, ha estado tanteando la posibilidad de reforzarse con el delantero colombiano.

Duván Zapata ya había sonado para llegar a las toldas de los 'toffees' en el mercado de invierno, no obstante las negociaciones no prosperaron, más allá de que hubo agentes en territorio italiano para intentar lograr el fichaje.

Publicidad

Más allá de lo anterior, una vez más el nombre del 'Toro' volvió a sonar en la prensa inglesa quienes se decantan por el atacante de 31 años. "Si lo que necesita el Everton es alguien con olfato de gol, no hay nada mejor que un poco de experiencia, y eso es exactamente lo que ofrece el delantero del Atalanta, Duván Zapata", expresó el 'Liverpool Echo'.

Y es que en territorio inglés volvió a sonar el nombre del colombiano, ya que el tema fue tocado por 'Il Giorno'. "Las sirenas británicas cantan anticipadamente a Duván Zapata de cara al próximo verano. La noticia del Everton lleva dos días rebotando en los tabloides y webs ingleses, interesado ya en el cafetero en el mercado de enero, dispuesto a intentar un nuevo, pero más convencido asalto en junio".

"El Everton estaría dispuesto a ofrecer 15 millones por el delantero centro del Cali que cumple 32 años dentro de diez días, el 1 de abril, y su contrato con el Atalanta expira la próxima temporada, con la posibilidad de liberarse en un fichaje gratuito en verano 2024", complementaron en el medio italiano.

Publicidad

Recordemos que si bien Zapata ha sido acercado a diferentes clubes hace unos días, se refirió a dichas versiones y aseguró que su futuro está en el conjunto de Bérgamo.

“Mi futuro es aquí, aunque me vinculen con otros clubes desde que llegué aquí y no sabía nada al respecto. Estoy feliz aquí y puedo sentirme aún mejor si tengo más continuidad y si terminamos bien esta temporada", expresó.