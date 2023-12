Duván Zapata sigue siendo tema en Italia: su agente dio detalles de su presente en el Torino

Aún hay ecos de la actuación de Duván Zapata con el Torino, el pasado lunes 4 de diciembre, cuando el 'Toro' le anotó a su exequipo, el Atalanta, y se mostró visiblemente conmocionado. Hecho por el cual ahora una de las personas más allegadas al colombiano se pronunció sobre el presente del jugador y lo que ha significado estar en el club italiano.

En una entrevista al medio 'Sportitalia', el agente del 'cafetero', Fernando Schena, reveló lo que que significó para Zapata el duelo contra los de Bérgamo. "Duván estaba muy emocionado después del partido; vivió algo parecido a una película, un sueño. Al fin y al cabo, se enfrentaba al Atalanta, un equipo en el que pasó cinco años. Amaba a la 'diosa' y mucho a la ciudad", adelantó el representante.

Sin embargo, Schena comentó con más profundidad el porqué de la emoción del artillero, cuando fue entrevistado al finalizar el partido por la Serie A. "Las lágrimas no solo iban dirigidas a su exclub, sino también al periodo sin goles que vivió. Duván siempre se enfada cuando no marca, este tiempo no ha sido fácil, pero es un gran profesional y siempre trabaja 100 por ciento para mejorar", sentenció al portal 'Sportitalia'.

Y es que una vez anotó sus dos goles , se vio cómo Zapata no celebró forma airada el triunfo, sino por el contrario estuvo sereno en el terreno de juego. Siendo reconocido así por varios de los hinchas de los dos equipos.

Publicidad

¿Duván Zapata estuvo cerca de la Roma?

En la misma entrevista al medio, 'Sportitalia', Fernando Schena se sacó la 'espinita' y le lanzó una 'puya' a los dirigentes de la 'diosa': "Antes del Torino, la Roma lo quería y él (Duván Zapata) quería ir allí. Sin embargo, el Atalanta no tenía intención de venderlo a los 'giallorossi'; entonces llegó esta oportunidad. Hoy él es feliz".

Duván Zapata festejando anotación con Torino frente a Atalanta, por Serie A. Foto: Twitter de @TorinoFC_1906.

"Su presente está en Turín, donde tiene confianza y se siente importante. Esperemos que vuelva a marcar mucho y que estos dos goles sean los primeros de un largo camino", finalizó el agente del colombiano.

Publicidad

Por ahora, Duván Zapata espera seguir siendo determinante en el Torino, pues no solo busca ganarse el cariño de los hinchas, sino anhela volver a estar en el radar del estratega argentino Néstor Lorenzo, quien en las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas no ha contado con los servicios del 'cafetero'.

El siguiente duelo del club 'granata' será el domingo 10 de diciembre, a las 6: 30 a.m. (hora de Colombia), cuando se enfrente al Frosinone, por la jornada 15 de la Serie A.