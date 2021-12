"Duván Zapata tiene demasiado potencial y algún día lo podremos ver en un equipo más grande"

A pesar de que las cosas en la Selección Colombia no se le están dando, nadie puede dudar del nivel de Duván Zapata. Y es que basta con resaltar sus estadísticas con la camiseta del Atalanta. En la actual temporada, registra 11 goles, entre Serie A y Champions League.

Razón por la que los elogios no se han hecho esperar. En esta ocasión, en entrevista con la Bundesliga, Jürgen Klinsmann, exjugador alemán e histórico del Bayern Múnich, se rindió a los pies del gran referente en ataque del club italiano y así lo destacó.

"Me gusta demasiado su forma de jugar, es un delantero muy fuerte, disciplinado, tiene demasiado potencial y algún día lo veremos en un equipo más grande, Atalanta es un gran club, pero estuvo cerca de cerrar por el AC Milan, todo depende de cómo se rodee", expresó.

Pero no fue lo único que dijo. También hizo referencia a la situación de contrastes que vive, ya que su buen momento en el club, no es el mismo con la camiseta de la 'tricolor'. En su respuesta, Klinsmann analizó y dejó claro cuál puede ser la causa de este particular momento.

"Creo que siempre depende del ambiente; quiero decir que tal vez está rodeado de jugadores que lo alimentan, nutren constantemente, tal vez por eso para él sea más fácil anotar en su club que en la Selección. Todo depende de como se unan las partes", sentenció.

Por ahora, 'el Toro' está enfocado en su próximo reto, que será visitar al Nápoles, de su compatriota David Ospina, este sábado 4 de diciembre, a las 2:45 de la tarde, hora de Colombia, en el estadio Diego Armando Maradona, por la jornada 16 de la Liga italiana.