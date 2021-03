Duván Zapata, un 'Toro' de 30 años al que aún le quedan corridas: los treinta datos de su carrera

1. Nació en el municipio de Padilla (Cauca) el 1 de abril de 1991.

2. Su papá, Óliver Zapata, fue arquero, pero no alcanzó a debutar profesionalmente.

3. Don Óliver quería que 'El Toro' también fuera arquero. “Nunca me lo dijo, pero sé que esperaba que siguiera sus pasos. Probé con amigos bajo los tres palos y no me gustó” contó Zapata, en diálogo con la FCF.

4. Su primer equipo fue uno de su barrio, Ciudad Córdoba, en Cali, que llevaba el nombre de Cosicor.

5. Perdió a su mamá, Elsa Celis Banguero, cuando tenía 19 años y se encontraba concentrado con la Selección Colombia Sub-20.

6. Su primer equipo profesional fue el América de Cali, del que él y su familia son hinchas.

Publicidad

7. Debutó en un partido Santa Fe vs América, en El Campín, en 2008. "En esa época, estaba en Colombia la norma Sub-18 y América me utilizaba a mí. Ese día jugué siete u ocho minutos", recordó el atacante.

8. Su primer gol lo marcó el 4 de septiembre de 2010, en la victoria 0-2 de los 'escarlatas' contra La Equidad.

9. En total, marcó seis goles en 35 partidos con el equipo vallecaucano.

10.Marcó un triplete con el América en juego frente al Deportivo Pereira, en el estadio de Palmira.

11. Su primer equipo en el exterior fue Estudiantes de La Plata, al que llegó en 2011.

12. Su debut en Argentina fue con gol. Lo marcó en el juego Estudiantes frente a Belgrano de Córdoba.

Publicidad

13. En Argentina le pusieron varios apodos: ‘Pantera’, ‘Búfalo’ y ‘Tren’, pero al final ganó ‘El Toro’.

14. Convirtió 22 goles en 46 partidos con el equipo argentino y luego dio el salto al fútbol europeo.

15. En la segunda mitad de 2013, se marchó al Nápoles, de Italia, que puso sus ojos en el joven atacante caucano.

16. Con el equipo napolitano solo estuvo una temporada, en la que marcó 15 goles en 53 partidos.

17. A mediados de 2014 se fue a préstamo al Udinese, también de Italia.

18. En Udinese estuvo entre 2015 y 2017 y convirtió 19 goles en 66 partidos.

Publicidad

19. Después fue cedido a la Sampdoria, en donde marcó 11 goles en 34 partidos.

20. Zapata se convirtió en la compra de un extranjero más cara en la historia de la Sampdoria (18,5 millones de euros).

21. Llegó a Atalanta en la temporada 2018/2019, equipo en donde milita actualmente.

22. Precisamente, su mejor temporada fue la de 2018/2019 en la que convirtió 23 goles con el equipo de Bérgamo, en la Serie A.

23. Ha sido referente en el ataque del Atalanta en los últimos tres años, con 61 goles en 119 compromisos.

24. Se convirtió en el extranjero con más goles en la historia de ‘la diosa’, con 60 anotaciones. Superó por un tanto al argentino Alejandro ‘El Papu’ Gómez.

Publicidad

25. El pasado mes de enero llegó a los 100 goles en Italia, con Nápoles, Sampdoria, Udinese y Atalanta, su actual club.

26. Así fueron los 100 goles que marcó: 47 de pierna derecha, 28 de cabeza, 20 de pierna izquierda, 4 penalti y uno de taco.

27. Su gol más rápido fue a los 17 segundos con Sampdoria, el 17 de septiembre de 2017.

Asi son los 100 goles de Duván Zapata🇨🇴en Clubes de Italia 🇮🇹

👟 47 Pierna Derecha

⚽️ 28 De Cabeza

👟 20 Pierna Izquierda

⚽️ 4 Penalti

👉 1 TACO, Octubre 31 de 2016 con Udinese



👉 Gol más rápido 17 segundos, Septiembre 17 de 2017

con Sampdoria @DuvanZapataCF @josasc pic.twitter.com/kkLmzKgzNV — carlos forero (@carlosforero11) January 3, 2021

28. Su primer doblete en la Champions League lo firmó en un juego entre Atalanta y Ajax, el 27 de octubre de 2020.

29. Disputó el Mundial Sub-20 de 2011 con la Selección Colombia y con la de mayores ha jugado las Eliminatorias a los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, y la Copa América de Brasil, en 2019.

Publicidad

30. 'El Toro' ha marcado cuatro goles con la Selección Colombia de mayores, dos en Copa América, uno en Eliminatoria y otro en amistoso.