Duván Zapata, una estrella en Italia: segundo mes consecutivo siendo el mejor del Atalanta

Doppietta! 😉

Per il secondo mese consecutivo è #Zapata il vostro Player of the Month!🔥 Complimenti Duván! 👏🏾



It's a brace! 😁

For the 2nd straight month, the Colombian striker is your #AtalantaPOTM! 🔥 Well deserved Duván! 🤙🏾



Presented by https://t.co/mwUMGa5ryM#GoAtalantaGo pic.twitter.com/FCpnFU4CrC