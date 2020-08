Duván Zapata y el mensaje motivacional, tras la eliminación del Atalanta, en Champions League

Duván Zapata se mostró triste por la eliminación del Atalanta, en la Champions League. Sin embargo, no se quedó ahí y ya piensa en lo que viene.

Duván Zapata, Luis Fernando Muriel y todos en Atalanta, bien recibidos a su llegada a Bérgamo

De hecho, el delantero vallecaucano publicó una foto, este jueves, un día después de perder 2-1 a manos del PSG, y acompañó la imagen de una frase motivacional.

“He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y eso es por lo que tengo éxito. Michael Jordan”, escribió Duván Zapata.

En la foto que publicó el ‘Toro’ se le ve en el banco de suplentes, lamentando la remontada que logró el PSG, en los últimos minutos del partido contra el Atalanta, cuando él ya había sido sustituido.