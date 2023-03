Duván Zapata y Luis Fernando Muriel: DT del Atalanta habló de los colombianos previo a Empoli

Atalanta se enfrenta este viernes al Empoli en una nueva jornada de la Serie A de Italia. El conjunto de Bérgamo se ubica en la casilla número seis con 42 puntos, luego de 26 jornadas disputadas y en esta ocasión buscará una nueva victoria que le permita seguir escalando en la tabla. Previo a este compromiso que dará inicio a las 2:45 de la tarde, hora de nuestro país, el técnico de la 'diosa', Gian Piero Gasperini, habló de la actualidad de su plantel incluidos los delanteros 'tricolores', Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

De Zapata, Gasperini aseguró que se perdió el último entrenamiento del Atalanta el día miércoles por algunas molestias físicas y que su presencia en el duelo contra el Empoli aún no es confirmada.

"Zapata, que ayer (miércoles) no entrenó por precaución, su convocatoria dependerá del entrenamiento de esta tarde. Viene de varias lesiones, a veces sus dudas dependen de sensaciones, percepciones que evaluaremos este jueves", dijo de entrada Gasperini en su intervención con los medios de comunicación.

Igualmente agregó sobre el exjugador de América de Cali lo siguiente: "Si lo pongo en la lista será porque puede salir al campo, luego dependerá de su estado y de su disponibilidad, ya sea desde la salida o quizás desde la carrera. Si lo veo convencido también podrá comenzar, de lo contrario puede ingresar más tarde".

En medio de la rueda de prensa, Gian Piero Gasperini también se refirió al otro colombiano del Atalanta, Luis Fernando Muriel. Del oriundo de Santo Tomás, Atlántico, el técnico aseguró que ha mejorado en sus condiciones en las últimas semanas. Recordemos que el delantero también se ha visto afectado por las lesiones esta temporada.

"Su estado es mejor ahora, pero cuando ha estado disponible, siempre entra; cuando no jugar desde el principio es porque creo que esté para los 90. Necesitamos una fase ofensiva más prolífica y no me parece bien separar a Zapata y Muriel de Lookman y Hojlund, que como todo el mundo puede tener sus momentos. Solo si todo el departamento aumenta su rendimiento, el rendimiento del equipo también aumenta", sostuvo Gasperini.

Los números de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel esta temporada

En lo que va de esta campaña en Italia, Duván Zapata ha disputado un total de 18 partidos, que incluyen la Serie A y la Copa. 'El Toro' ha sido inicialista en 11 juegos, ha anotando un gol y ha dado cuatro asistencias. Pero se ha perdido gran parte de la temporada a causa de las lesiones.

Por su parte Muriel ha disputado 694 minutos en la Serie A 2022/2023 y ha logrado convertir un tanto en 17 partidos jugados.