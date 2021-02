Duván Zapata y su debut con América: “Fui titular por la norma, jugué siete minutos y pa’ afuera”

En el programa de YouTube, de la Federación Colombiana de Fútbol , ‘La Interna’, este viernes Duván Zapata fue el invitado y rememoró parte de su carrera en el América de Cali .

Su padre siempre pensó en lo grande que podía ser ‘El Toro’ y acertó: “yo empecé en el barrio, yo me crié en el barrio Ciudad Córdoba de Cali. Empecé a probarme y me pidieron los derechos deportivos, mi padre no quiso, porque era un equipo de barrio; que si quería probar, que lo hiciera en el América, porque todos en la casa somos hinchas de América, y así fue”.

El atacante agregó que “cuando me probé en América el que me llevaba era un primo, que incluso jugaba en América, me iba con él para saber cuál ruta de bus debía tomar; mis papás me acompañaban cuando había partido el fin de semana”.

También se refirió de su estreno con los rojos del Valle del Cauca, “mi debut con América fue en el estadio El Campín, contra Santa Fe. En Colombia estaba la norma de iniciar jugando un Sub-18. En ese partido jugué siete minutos y pa’ afuera”.

“Estaba ansioso porque sabía que iba a jugar. Pensé de todo, cuando sonó el pitazo inicial no me las creía. Teníamos un buen grupo, eso fue en el 2008, ellos me daban confianza, que estuviera tranquilo, que demostrara mis habilidades”, fueron los recuerdos de Zapata de aquella tarde en el máximo escenario capitalino.

Por último, el buen Duván habló de su momento de gloria con los rojos de Cali, “el gol que más recuerdo con América, fueron tres, un triplete que hice en el estadio de Palmira; fue contra Pereira si no estoy mal”.

