Duván Zapata y un emotivo adiós al Atalanta: “Te llevaré en mi corazón por siempre”

Duván Zapata es otro de los colombianos que tuvo protagonismo en el cierre de la fecha de fichajes en el fútbol europeo. Así fue como, el pasado viernes 1 de septiembre, se confirmó su paso de Atalanta a Torino, continuando con su carrera en el fútbol de la Serie A del balompié italiano, en donde cuenta con prestigio y reconocimiento como un delantero de respeto.

Durante varias semanas estaba instalado el rumor de la salida del 'Toro' del equipo de la ciudad de Bérgamo y aunque inicialmente el que más fuerza había hecho por su traspaso era Roma; finalmente en la presente semana el que cerró el trato fue Torino, que espera fortalecer en un alto porcentaje su parte ofensiva con la contratación del colombiano.

El fútbol italiano se convirtió en su casa, ya que también ha defendido las camisetas de clubes como Udinese, Sampdoria, y Napoli. Junto a ello, hay que destacar que Zapata ha jugado en Selección Colombia, en las juveniles y hasta la de mayores.

Con su paso al Torino, el delantero colombiano puso fin a la mejor etapa futbolística de su vida hasta la fecha, y no quiso dejar pasar la oportunidad de despedirse del club en el que fue figura durante los últimos cinco años. Fue de esta manera, mediante un vídeo publicado en su cuenta de Instagram que, Duván, le dijo adiós al Atalanta con una emotiva carta y un nostálgico recuerdo de sus mejores momentos en Bérgamo.

“Me llevó un tiempo encontrar las palabras correctas y ni siquiera sé qué decir... Porque un momento muy hermoso de mi vida futbolística ha terminado...” fue como inició el muy emotivo mensaje de despedida del atacante al club dirigido por Gian Piero Gasperini.

Posterior a eso, el nacido en Padilla, Cauca, agregó: “Llegué a Atalanta de la mejor manera... Aún recuerdo ese momento que quedará imborrable en mi corazón, fue el último festival de la Dea organizado por los fans junto al club... De inmediato me has demostrado tu cariño y tu inmensa calidez. El resto es historia, una hermosa historia que me enorgullece porque la escribimos juntos".

Desde que llegó al club a mediados de 2018, Zapata, disputó 191 partidos, anotó 82 goles y brindó 43 asistencias donde fue incluido en el equipo ideal de la Serie A 2018-2019. “Gracias gente de Bérgamo, gracias Atalanta, gracias ex compañeros y sobre todo GRACIAS a toda la gente que trabaja en el club y nunca se ve!!! Te llevaré en mi corazón por siempre... ¡SIMPLEMENTE GRACIAS DEA!” fue con lo que finalizó su despedida.