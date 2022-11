Duván Zapata y una íntima confesión a futuro: "Sueño con ser director deportivo"

Luego de su recuperación y retorno de a poco a las canchas con el Atalanta de Italia, el colombiano Duván Zapata, se manifestó sobre su estado físico, los objetivos con el conjunto de Bérgamo y su futuro, luego del fútbol profesional.

Las molestias físicas sufridas frente a Torino, el primero de septiembre de este año por la cuarta jornada de la Serie A, ya es pasado. Desde el 20 de octubre, que el colombiano volvió a las canchas con asistencia incluida, en la victoria 5-0 contra Ponte San Pietro, Zapata ha ido sumando minutos por liga local con Atalanta, retomando el alto nivel que lo ha caracterizado.

Publicidad

En una entrevista otorgada a ‘DAZN’, Duván Zapata dio a conocer detalles de la evolución en su lesión y su presente futbolístico: “Estoy bien, me siento bien. Después de la lesión que tuve volví bien y empiezo a sentir que puedo empujar. Al principio, estaba un poco cohibido, es normal, hay algunos pensamientos como miedo. Pero ahora estoy empezando a sentirme bien”.

Además de eso, también expresó su deseo en el presente y su sueño a futuro, después de ser futbolista profesional: “Todavía estoy un poco indeciso. Antes me costaba entender lo que me gustaba, ahora que soy un poco más maduro y sueño con ser director deportivo. Es algo que me gusta, o tipo scouting. Todavía veo mi futuro como futbolista aquí en Italia y aquí en Atalanta”.

Para concluir, se refirió a la preparación y exigencia de Gian Piero Gasperini, con Atalanta, en el transcurso de la temporada regular: “Aquí cuando empieza la semana los tres primeros días son duros. Ahora que no jugamos las copas sino solo el fin de semana, tenemos tiempo para trabajar, los tres primeros días son muy duros, sabes que tienes que estar preparado para la segunda parte porque te espera un entrenamiento duro, y si no has jugado el partido o has jugado unos minutos, aún más”.

¿Cómo le ha ido a Duván Zapata con Atalanta?

Publicidad

El delantero, de 31 años, llegó en la temporada 2018/19 al club de Bérgamo, donde ha anotado 66 goles en 132 partidos, únicamente por Serie A. En Champions League ha disputado 19 juegos, con un saldo de siete anotaciones.

En una temporada empañada por la ausencia, consecuencia de sus problemas físicas, Duván Zapata no ha podido marcar su primer gol todavía.

Publicidad

¿Cuándo juega Atalanta?

El próximo sábado, a las 12:00 p.m. (hora colombiana), el conjunto de Bérgamo se enfrenta al líder, Nápoles, por la jornada número 13 de Serie A.